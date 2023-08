Porcellini ai saluti

Si ritira un grande protagonista del basket romagnolo, un vero e proprio ‘mito’ che ha iniziato la sua carriera a Forlì terminandola a Russi. Andrea Porcellini, classe 1977, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo l’ennesima ottima stagione in cui ha condotto Russi alla salvezza, decidendo di continuare soltanto la carriera di allenatore nelle giovanili. Giocatore dal talento cristallino e vero e proprio cecchino, ha sempre conquistato tutte le tifoserie in cui ha giocato sia per le prestazioni che per il carattere. Cresciuto nella FulgorLibertas Forlì, Porcellini è stato poi protagonista nel Basket Terme Castrocaro e nella Pallacanestro Faenza (stupende le sue sfide con il ravennate Riccardo Marisi nei derby tra Faenza e l’allora Acmar) in B2, alla Virtus Imola in C Gold e nelle ultime stagioni a Russi in serie D. La squadra di coach Tesei non potrà più contare sulla sua ‘chioccia’, ruolo che ricopriranno Gianluca Cirillo, Enrico Vistoli e Nicolò Basaglia, i primi tre confermati per la prossima stagione. Tante conferme nel Lusa Basket Massa Lombarda, neopromosso in Divisione Regionale 1 (la vecchia serie D), che al nucleo che ha centrato la promozione ha inserito Giacomo Ravaglia, Simone Fabiani, Lorenzo Spinosa e Matteo Salvadori. La Raggisolaris Academy, terza ravennate che parteciperà a quel campionato, avrà nel roster i ragazzi dell’Under 19 Gold e dell’Under 20 Silver con le punte di diamante che saranno Pietro Ballarin e Giacomo Naccari, in pianta stabile anche nelle rotazioni dei Blacks in B Nazionale.

Luca Del Favero