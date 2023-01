Poule Promozione, vince la Selene Salvezza, ok il Russi

Inizia con una doppia vittoria la seconda fase del campionato di serie D per le formazioni ravennate. Il Selene Sant’Agata esordisce nella Poule Promozione con una vittoria al fotofinish in casa della Scuola Basket Cavriago per 61-60(16-13; 29-26; 48-48), dovendo fare a meno di Montaguti, ma recuperando Scaccabarozzi e Del Zozzi.

Vince anche il Basket Club Russi che travolge 74-59 (22-11; 37-25; 55-43) l’Atletico Bologna nel turno inaugurale della Poule Salvezza. Un successo che permette alla squadra di coach Tesei di restare nelle quattro posizioni, fondamentali per conquistare la salvezza diretta. Nella prossima giornata il Selene giocherà venerdì alle 21.15 in casa con il Basket Podenzano, mentre il Russi giocherà sabato alle 21 in casa del Benedetto 1964 Cento.

Il tabellino di Sant’Agata: Scaccabarozzi 2, Valgimigli 13, Cristofani 16, Montigiani 6, Piazza 9, Gaspari ne, Del Zozzo 3, Dalpozzo M., Morigi, Bessan 12. All.: Dalpozzo D. Il tabellino di Russi: Kertusha 6, Laghi 2, Cervellera 7, Galletti 6, Basaglia 15, Samorì 2, Rinchiuso, Ceccarelli, Porcellini 12, Vistoli 13. All.: Tesei.

La classifica del girone F di Poule Promozione: Podenzano, Granarolo Basket, Vignola, Villanova Tigers e Sant’Agata 4; Stars Bologna e Audace Bologna 2; Scuole Basket Cavriago 0. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Argenta e Voltone Monte San Pietro 6; Russi e Novellara 4; La Torre Reggio Emilia e Stella Rimini 2; Scuola Basket Parma 2; Atletico Bologna, Benedetto 1964 Cento 0.