Pouye bronzo nei 60 ostacoli all’esordio fra gli under 23

Mouhamed Pouye ha conquistato la medaglia di bronzo nei 60 metri ostacoli: un ottimo risultato considerando che è all’esordio negli Under 23. L’alfiere dell’Atletica Ravenna (nella foto) ha confermato il proprio valore, già ampiamente dimostrato nelle categorie inferiori, in cui è sempre risultato tra i primi in Italia. Superata la batteria con il crono di 8’’32, ha successivamente migliorato il suo primato personale nella semifinale, con un buon 8’’18. In una meravigliosa finale ha poi abbassato ulteriormente il suo primato piazzando un ottimo 8"11, che gli è valso il terzo gradino del podio ai Campionati Italiani di categoria.

Anche l’allenatore e padre, Babacar Pouye, con un passato da atleta olimpico sulla velocità, non nasconde l’enorme soddisfazione per il risultato ottenuto e per il potenziale di ulteriore miglioramento espresso dal talentuoso figlio. Complimenti ricevuti anche da parte dello staff azzurro, presente al completo al Palaindoor di Ancona, per i Campionati Italiani Juniores e Promesse.