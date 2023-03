Prati, dal vivaio alla B: il primo gol è decisivo

Domenica scorsa, il diciannovenne ravennate Matteo Prati ha realizzato il suo primo gol fra i professionisti. L’evento, tutt’altro che banale, non è passato inosservato. Prati è infatti l’ultimo prodotto del vivaio giallorosso a essere approdato fra i professionisti, dopo il centrocampista classe 2002 Marco Fiorani (Ascoli, Teramo, ora al Messina). Con la maglia della Spal, alla quale è approdato in estate compiendo dunque il doppio balzo dalla D alla B, ha firmato il gol decisivo per la vittoria della formazione estense nello scontro diretto contro il Cittadella degli ex Magrassi e Maistrello. Gol decisivo, ma anche importantissimo nell’economia della corsa alla salvezza degli estensi, coi quali ha sottoscritto un contratto fino al 2025.

La Spal – che da quattro giornate ha sostituito Daniele De Rossi con Massimo Oddo – è quartultima. Finisse oggi il campionato cadetto, dovrebbe disputare il playout col Venezia. La zona salvezza è a due punti. Prati aveva debuttato alla quinta giornata, giocando 8’ nel 2-2 di Bari. Un altro spezzone nel 5-0 casalingo col Cosenza, poi, da fine dicembre, si è guadagnato il posto nell’undici titolare come incontrista. Il 21 gennaio scorso, nell’1-1 interno contro l’Ascoli, ha incrociato i garretti con Samuel Giovane, l’altro talento ravennate, sotto contratto con l’Atalanta. Entrambi classe 2003, entrambi centrocampisti ed entrambi cresciuti nel vivaio del Cesena, sono loro due dei talenti che esprime il calcio italiano. Prati si è meritato anche complimenti illustri.

Un mese dopo l’ingaggio del fuoriclasse Radja Nainggolan, lo stesso giocatore belga, ex fra le altre di Cagliari, Roma e Inter, dichiarò: "Qui alla Spal ci sono ragazzi interessanti; mi piace in particolare un centrocampista, si chiama Prati, è bravo". Lo scorso anno al Ravenna in serie D (dopo la soddisfazione del debutto in C nel 2021, nel match di San Benedetto del Tronto), l’ascesa è stata quasi fulminea, ma agevolata e accelerata anche dall’infortunio di Magnanini che, nelle prime 3 gare, aveva coperto la quota più giovane, ovvero quella più complicata, la 2003. Da quel giorno, mister Dossena gli assegnò la maglia da titolare, che non ha più tolto per 37 volte, contribuendo al traguardo dei playoff con 5 reti e 4 assist.

Nel 2022 c’è tuttavia anche chi non ha creduto in lui. Convocato dal ct della rappresentativa di serie D, Giuliano Giannichedda per uno stage in vista della partecipazione al torneo di Viareggio, Prati – che nel frattempo già era diventato leader del centrocampo giallorosso – fu inspiegabilmente escluso dalla lista. Per la cronaca, quest’anno, lo stesso Giannichedda, non ha ritenuto di convocare – nemmeno per gli stage preliminari – alcuno dei tanti giovani che invece, mister Gadda sta valorizzando e che ha già fatto debuttare in prima squadra.