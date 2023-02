Premiati a Rimini gli atleti cervesi

Cerimonia sabato scorso al Centro Congressi di Rimini, dove si è svolta la Festa della Vela. Nell’occasione sono stati premiati i migliori risultati sportivi agonistici del 2022 per gli atleti dell’XI Zona, ovvero dell’Emilia Romagna. Il Cervia Yacht Club si è aggiudicato il primo posto nel campionato zonale per la classe Ilca6 con l’atleta del 2005 Kenje Werpers, mentre per la classe Optimist il 2009 Achille Barberini (nella foto, con Werpers alla sua destra), è arrivato primo al campionato zonale e Matteo Ravaioli (2010) secondo, risultati importanti ottenuti scontrandosi con realtà sportive storiche in Emilia Romagna. Gli atleti del Cervia Yacht Club vengono inoltre periodicamente selezionati per partecipare a raduni e a ritiri della squadra nazionale. Le squadre sportive dirette e gestite dall’allenatore Nicola Bissi, contano10 atleti nella classe Optimist, altrettanti nella classe Ilca, 4 atleti nella classe 29er e un atleta nella classe 420.

Il Cervia Yacht Club Asd con sede nel porto turistico cittadino, ha avviato la sua attività da meno di un anno e si è già guadagnata ben due vittorie nelle classi di maggior interesse federale nel campo delle derive e della vela giovanile. L’obiettivo del Cervia Yacht Club è di sviluppare un’attività agonistica di alto livello durante tutto l’anno per i ragazzi di età compresa fra i 6 e i 20 anni, puntando alle classi di maggior interesse della federazione italiana vela. Ad oggi ha partecipato alle regate nazionali e internazionali della classe Optimist, Ilca (laser) e 29er e ha un ambizioso programma sportivo per il 2023.