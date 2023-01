Prezioso punto del Ravenna Women a Verona

Hellas Verona

1

Ravenna

1

HELLAS VERONA: Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Pellinghelli; Giai (45’ st Bison), Lotti, Anghileri (32’ st Casellato); Rognoni (21’ st Semanova), Peretti, Pasini. A disp. Keizer, Lefevbre, Bursi, Quazzico, Vergani, Doneda. All. Pachera.

RAVENNA: Vicenzi; Ventura, Giovagnoli, Gardel, Mascia; Barbaresi, Eli. Mariani; Gianesin, Carrer, Burbassi (38’ st Ele. Mariani); Scarpelli (17’ st Domi). A disp. Ruotolo, Candeloro, Tonelli, Ruotolo, Raggi, Carli. All. Ricci.

Arbitro: Cevenini di Siena.

Reti: 18’ pt Pellinghelli, 18’ st Barbaresi.

Un ottimo Ravenna Women pareggia 1-1 a Verona contro l’Hellas, reduce da 4 vittorie consecutive. Dopo un buon inizio giallorosso, il Verona prende campo e va in vantaggio (18’) in contropiede con Pellinghelli. Nella ripresa il Ravenna cambia passo, non rischia più nulla e trova il pari al 18’ su azione d’angolo: dopo un errore in uscita di Shore, Barbaresi (foto) è lestissima a insaccare nella porta sguarnita. Programma 15ª giornata (14,30): Trani-Genoa, Arezzo-Lazio, Brescia-Trento, Cesena-Chievo, Napoli-Tavagnacco, San Marino-Ternana, Sassari Torres-Cittadella. Ieri: HellasVerona-Ravenna 1-1. Classifica: Lazio 32; Cittadella 31; Napoli 30; Cesena, Ternana, ChievoVerona 29; HellasVerona 23; Brescia 21; Ravenna 19; San Marino 18; Arezzo 13; Tavagnacco, Genoa 11; Sassari Torres 10; Trento 8; Trani 4.

u.b.