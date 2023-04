Prima caduta per lo Speed Queen

Il 61esimo campionato amatori di calcio dello Csi di Faenza, sta disputando le gare del girone di ritorno. Prima sconfitta stagionale per i campioni in carica dello Speed Queen. I risultati Girone A 14ª giornata: Speed Queen – R. Mamante 1-5, Mens Sana Errano – At.Marzeno 1-3. Gir. B 18ª giornata: Aula 21 Vis in Fide Tredozio 1- 0. Classifiche. Gir. A: Speed Queen 29, Atletico Marzeno 27,Cucine Briganti Borgo 23, Mens Sana Errano 22, Real Liverani 20 e Real Mamante 20, Faventia Sales S. Agostino 19, Marradese 15, La Pavona S. Lucia 7, Cimatti Cesato 6. Gir. B: Fossolo 35, S. Andrea 34, Il Girasole di Batti 32, San Sebastiano 31, Aula 21 28, Gieffe Plast S. Severo 22, Basiago 17, Pieve Corleto 16, Vita Granarolo 15, Lectron San Lorenzo 11, Vis in Fide Tredozio 4. Si conoscono già i nomi della due finaliste del Memorial Tredozi 2023: sono Speed Queen e Real Mamante.

g.g.