Ultima giornata di campionato, per le ravennati impegnate in Prima Categoria e molta attesa per gli ultimissimi verdetti di questa lunghissima stagione con 30 giornate e battaglie ogni fine settimana. Nel girone G già stabilite le retrocessioni (San Rocco, Castrocaro e Riolo Terme) c’è battaglia per evitare i playout ai quali è comunque condannato il Bagnacavallo che ospita l’Azzurra Romagna, ancora a rischio di scivolare negli spareggi retrocessione. Per evitare i quali c’è grande battaglia che coinvolge anche Castel del Rio, Real Fusignano e Savarna. Infatti, i ravennati hanno 3 punti più della Pol. 2000 ma sono in svantaggio nello scontro diretto e non ci sono partite fratricide tra le pericolanti.

Per il primo posto, il Fontanelice ospita il Castel del Rio e, vincendo, sarebbe in Promozione mentre il Savio (ospita il Real Fusignano) ha 5 punti di ritardo dalla coppia Pianta-Civitella: se salissero a 7, gli adriatici sarebbero esclusi dai playoff. Nel girone F, retrocesso il Conselice e tranquillo – ma non disputerà i playoff – il Frugesport, i riflettori sono su Santagata Sport-Tresigallo. Se i ravennati perdono o pareggiano, disputeranno i playout, sempre da favorita, contro i ferraresi. In caso di vittoria, invece, sarebbero direttamente salvi portando il loro vantaggio a 7 punti sui rivali. Programma 30ª giornata (ore 16,30). Girone G: Pol. 2000-Pianta, A. Romagna-Bagnacavallo, Carpena-S. Vittore, Castrocaro-Civitella, Fontanelice-C. Rio, R. Terme-V. Faenza, S. Rocco-Savarna, -Savio-R. Fusignano. Classifica: Fontanelice 62; Civitella, Pianta 61; S. Vittore 60; Savio 56; Carpena 43; V. Faenza 38; Savarna 37; C. Rio, A. Romagna 36; R. Fusignano 35; Pol. 2000 34; Bagnacavallo 31; S. Rocco 26; Castrocaro 16; R. Terme 15. Girone F: Bondeno-Fly S. Antonio, Conselice-Consandolo, Frugesport-Basca, Funo-Centese, Galeazza-Berra, Gallo-Pontelagoscuro, Santagata Sport-Tresigallo, Vaccolino-Reno Molinella. Classifica: Centese, Consandolo 62; Pontelagoscuro 59; Galeazza 54; Frugesport, Reno Molinella 46; Basca 44; Berra 43; Bondeno 42; Gallo 40; Fly 35; Santagata Sport 32; Tresigallo 28; Funo 26; Conselice 18; Vaccolino 3.

