Concluso con poca gloria per le formazioni ravennati il campionato di Prima Categoria: il solo Savio parteciperà alla post season. Nella semifinale del girone G, gli adriatici affronteranno, da sfavoriti e in trasferta, il Civitella, mentre l’altra gara vedrà di fronte Pianta e San Vittore. Per non restare escluso dai playoff a causa della franchigia il Savio deve vincere e lo fa superando 4-0 il Real Fusignano. Neroverdi così costretti ai playout contro il Bagnacavallo, malgrado l’ottimo ritorno. Così un’altra ravennate si aggiungerà alle già retrocesse San Rocco e Rio Terme, oltre al Conselice nel girone F. A proposito del gruppo F, rischia anche il Santagata Sport che viene rimontato in casa 1-2 dal Tresigallo che segna due volte in 1’ nel secondo tempo. Ai playout affronterà altre due volte proprio il Tresigallo. Risultati 30ª giornata. Girone G: Pol. 2000-Pianta 2-1, A. Romagna-Bagnacavallo 1-0, Carpena-S. Vittore 0-0, Castrocaro-Civitella 1-6, Fontanelice-C. Rio 4-1, R. Terme-V. Faenza 1-4, S. Rocco-Savarna 1-1, Savio-R. Fusignano 4-0. Classifica finale: Fontanelice 65; Civitella 64; Pianta, S. Vittore 61; Savio 59; Carpena 44; V. Faenza 41; A. Romagna 39; Savarna 38; Pol. 2000 37; C. Rio 36; R. Fusignano 35; Bagnacavallo 31; S. Rocco 27; Castrocaro 16; R. Terme 15. Girone F: Bondeno-Fly 3-3, Conselice-Consandolo 0-2, Frugesport-Basca 0-2, Funo-Centese 4-5, Galeazza-Berra 4-2, Gallo-Pontelagoscuro 1-5, Santagata Sport-Tresigallo 1-2, Vaccolino-Reno Molinella 2-2. Classifica finale: Consandolo, Centese 65; Pontelagoscuro 62; Galeazza 57; Reno Molinella, Basca 44; Frugesport 46; Berra, Bondeno 43; Gallo 40; Fly 36; Santagata Sport 32; Tresigallo 31; Funo 26; Conselice 18; Vaccolino 4.

u.b.