Prima Categoria Il Savio vince a Faenza

Impresa del San Rocco, nel girone G di Prima: i faentini, infatti, costringono al pari casalingo (1-1) la capolista San Vittore passata subito con Alessi, ma raggiunta a inizio ripresa dal primo gol in campionato del difensore Samorè. Il Savio vince a Faenza contro la Virtus (3-2) e si conferma la miglior ravennate del raggruppamento: solo nel recupero Matteo e Davide Placci segnano i due gol che rendono meno netta la sconfitta dei biancoverdi, dopo il 3-0 degli adriatici, in vantaggio con il 13º gol di Nicholas Barducci, capocannoniere con Luca Gatti del Fontanelice.

Nel girone F è il Santagata Sport a fermare (1-1) la capolista a domicilio. Buon pari (1-1) anche del Frugesport a Berra, formazione in lotta per i playoff. Risultati Prima Categoria 17ª giornata. Girone G: Pol. 2000-A. Romagna 1-0 (33’ pt Romagnoli), Bagnacavallo-Civitella 0-1 (15’ st rig. M. Monti), Carpena-Fontanelice 0-0, C. Rio-Savarna 0-0, Pianta-Castrocaro 4-0, R. Fusignano-R. Terme 3-1 (12’ pt Trincossi, 27’ pt Minguzzi (RT), 4’ st Gulini, 43’ st J. Pasi), S. Vittore-S. Rocco 1-1 (16’ pt Alessi (SV), 3’ st Samorè), V. Faenza-Savio 2-3 (9’ pt N. Barducci (S), 12’ st Savini (S), 43’ st Antonellini (S), 45’ st M. Placci, 47’ st D. Placci).

Classifica: S. Vittore 40; Pianta, Civitella 38; Fontanelice 37; Savio 34; Carpena, C. Rio 26; Savarna 24; R. Fusignano, A. Romagna 22; V. Faenza 21; Bagnacavallo 20; Pol. 2000, S. Rocco, 17; Castrocaro 10; R. Terme 6.

Girone F: Berra-Frugesport 1-1 (45’ pt Villani (B), 23’ st Di Trani), Centese-Bondeno 2-0, Consandolo-Basca 1-3, Funo-Vaccolino 2-0, Galeazza-Conselice 3-1 (18’ pt Golinelli, 25’ pt Azzouzi, 42’ pt rig. Minghetti (C), 40’ st rig. T. Govoni), Pontelagoscuro-Santagata Sport 1-1 (25’ st A. Farinelli (P), 45’ st Madonna), Reno Molinella-Fly S. Antonio 2-0, Tresigallo-Gallo 1-3. Classifica: Pontelagoscuro 43; Galeazza, Centese 37; Consandolo 34; Berra 33; Basca 27; Reno Molinella 26; Frugesport 25; Santagata Sport 24; Gallo, Bondeno 23; Fly S. Antonio 22; Funo 17; Tresigallo 13; Conselice 7; Vaccolino 3.

u.b.