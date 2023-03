Prima Categoria Savio, chance sprecata

Sempre più equilibrato il girone G di Prima Categoria con il Savio che spreca una grande occasione per raggiungere in testa la Pianta, fermata sullo 0-0 dal San Vittore. Anche gli adriatici pareggiano (0-0) col Castel del Rio ma salgono al terzo posto, raggiungendo il Fontanelice, battuto dal Civitella.

Nel girone F il Frugesport travolge, invece, 5-3 il Tresigallo con una tripletta di Leopoldo Bertocchi: il quinto posto ora è a soli 2 punti. Il Conselice cade in casa 0-1 col Fly Sant’Antonio e vede la salvezza lontanissima. Giornata negativa anche per il Santataga Sport, precipitato in zona playout, dopo il ko (2-0) a Bondeno.

Risultati 26ª giornata. Girone G: Pol. 2000-Bagnacavallo 2-2 (21’ st Salceanu (P2000), 32’ st Giulianini (P2000), 35’ st rig. Mattioli, 49’ st Greco), A. Romagna-Savarna 1-0 (30’ pt Feltre), Carpena-R. Fusignano 2-5 (10’ pt e 18’ pt Bonzi, 26’ pt Bandini, 43’ pt Trincossi, 2’ st Iacovelli (C), 21’ st Agazzi (C), 22’ st Bonzi), Fontanelice-Civitella 2-3, S. Rocco-R. Terme 1-1 (19’ pt Gamberi (SR), 31’ pt Tramonte), S. Vittore-Pianta 0-0, Savio-C. Rio 0-0, V. Faenza-Castrocaro 6-0 (12’ st D. Placci, 21’ st Frabetti, 29’ st D. Placci, 31’ st M. Placci, 34’ st Valli, 44’ st M. Placci).

Classifica: Pianta 55; S. Vittore 54; Savio, Fontanelice 53; Civitella 52; V. Faenza 38; A. Romagna 35; Savarna, Carpena 34; C. Rio 32; R. Fusignano 31; Pol. 2000, Bagnacavallo 28; S. Rocco 22; Castrocaro 16; R. Terme 12.

Girone F: Bondeno-Santagata Sport 2-0 (), Centese-Berra 3-0, Conselice-Fly S. Antonio 0-1 (), Funo-Pontelagoscuro 1-1, Galeazza-Consandolo 2-1, Gallo-Reno Molinella 0-1, Tresigallo-Frugesport 3-5 (), Vaccolino-Basca 0-4.

Classifica: Centese 55; Galeazza, Consandolo 53; Pontelagoscuro 52; Berra 42; Frugesport 40; Reno Molinella, Bondeno 39; Basca 37; Gallo 36; Fly 31; Santagata Sport 29; Tresigallo 26; Funo 22; Conselice 17; Vaccolino 3.

u.b.