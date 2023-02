Prima gara e prima vittoria per la ginnasta Milena Baldassarri

Tutto come da copione. La Ginnastica Fabriano di Milena Baldassarri ha vinto la prima prova del campionato italiano a squadre disputatasi a Cuneo, confermando di essere la grande favorita per la vittoria dello scudetto, che per le marchigiane sarebbe il settimo consecutivo. La squadra di Fabriano, composta oltre che dalla ravennate anche dalla cinque volte campionessa del mondo Sofia Raffaeli e da Lorjen D’Ambrogio, ha totalizzato 127.450 punti con la Baldassarri che è scesa in pedana nella palla totalizzando 32.300 punti. Secondo posto per l’ASU di Udine con il complessivo di 122.800 punti. Il club friulano è riuscito, grazie agli exploit al cerchio della tedesca Anastasia Simakova (32.750) e di Tara Dragas alla palla (32.450) a tenersi alle spalle le ginnaste della Raffaello Motto Viareggio che hanno potuto contare sull’aiuto di Darja Varfolomeev. A rincorrere la testa della classifica: Armonia d’Abruzzo (118.000), Polisportiva Varese (113.750), Eurogymnica Torino (111.050), Iris Giovinazzo (110.250), Aurora Fano (109.700), Ritmica Romana (pt. 109.200), Ginnastica Terranuova (108.750), San Giorgio ’79 (107.850) e Auxilium Genova 105.100.