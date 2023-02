Prima tappa dei campionati Uisp di corsa su strada

Con la disputa della ‘Fusoloppet’, tradizionale maratonina organizzata dalla ‘Podistica Avis Fusignano’ vedendo alla partenza circa 1400 atleti (di cui 500 ‘competitivi’), ha preso il via domenica scorsa dalla cittadina che ha dato i natali ad Arcangelo Corelli la 24esima edizione del campionato territoriale Uisp di corsa su strada individuale e di società, manifestazione che si concluderà il 31 dicembre a Classe. Nel mezzo altri 19 appuntamenti per un totale di ben 21 prove. Segnatamente alle ‘21 km’, sono sei le prove inserite nel calendario: oltre alla ‘Fusoloppet’, si disputeranno infatti, il 19 marzo la ‘Corri con l’Avis’ a Imola organizzata dalla locale Polisportiva Avis, il 7 maggio la LugoRun21k-Memorial Guerrini organizzata dall’Uisp Ravemma-Lugo, l’8 ottobre a San Pancrazio il 47° Trofeo dell’Uva (Podistica San Pancrazio), il 3 dicembre la 37esima edizione della ‘Maratonina di Voltana (Podistica Voltana) e il giorno di San Silvestro la ‘Mezza...note’ organizzata dalla ‘Teodora Ravenna Run’. Sono invece dieci le prove che si svilupperanno lungo un percorso di 10 chilometri, mentre per il Giro della Serra, in programma il 1° novembre a Castel Bolognese ed organizzato dalla locale Società Podistica Avis, i chilometri da percorrere saranno 14,4. Previste sia le classifiche per società che quelle individuali per atleti con le suddivisioni per fasce d’età.

Lu.Sca.