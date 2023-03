Prime soddisfazioni per Collinelli: "L’obiettivo è tornare in nazionale"

Freddo, gelo e tanta passione. Le classifiche del Nord sono tutto questo e molto ancora: averla affrontate per la prima volta è stato certamente molto affascinante per Sofia Collinelli che le ha affrontate con la sua nuova squadra, la Israel Premier Tech Roland, la formazione svizzera World Tour, la più importante delle categorie ciclistiche. Ottimo il piazzamento (61ª) nella 4ª edizione della Danilith Nokere Koerse, in Belgio (una delle più ricche di pavè e muri tra le grandi classiche del Nord), mentre Sofia non è arrivata al traguardo in Olanda nella Miron Ronde va Drenthe e nell’altra gara belga di 132 chilometri, la Omloop Het Nieuwsblad. È iniziata piuttosto bene, la nuova annata per la ravennate, figlia del campione olimpico nell’inseguimento di Atlanta Andrea e lei stessa campionessa del Mondo Juniores, sempre nell’inseguimento, anche il fratello Luca si sta facendo strada nel ciclismo, su strada e su pista. Collinelli ha iniziato il 2023 in Spagna dove si è trovata con la squadra per rifinire la preparazione e si è piazzata 26ª nella Women Cycling Pro Costa de Almeria.

Ha poi ottenuto 5 punti validi per la classifica mondiale grazie al piazzamento (79ª) nella classifica generale del Tour degli Emirati Arabi. "In realtà ho stretto i denti per arrivare alla conclusione di questa corsa a tappe – racconta Collinelli, 22 anni il prossimo agosto – perché sono stata colpita da acciacchi di stagione che non mi hanno permesso di essere al meglio. Ma sono comunque riuscita ad arrivare 26ª nella quarta tappa e alla fine 34ª nella classifica riservata ai giovani. Però l’esperienza è stata davvero bellissima. Sono davvero molto contenta di come mi sto trovando con la nuova squadra e con le nuove compagne che ho iniziato a conoscere proprio nel tour negli Emirati, dopo aver avuto i primi contatti in Spagna. Si vede la grande caratura della squadra: non mi fanno mancare nulla e mi trovo perfettamente a mio agio in un gruppo così". Intanto l’azzurra di Ravenna ha risolto, per fortuna pare in maniera definitiva, i problemi fisici che l’hanno attanagliata nei primi anni da professionista e si può allenare e correre senza dolore. E già questa è una grandissima vittoria, ma ci sono altre ambizioni per il 2023. "L’obiettivo di quest’anno è quello di fare bene in corse con una concorrenza tanto agguerrita – conclude – e tornare a vestire la maglia della nazionale, sia su strada, sia su pista: in particolar modo agli Europei di settembre".

Ugo Bentivogli