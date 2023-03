Primo posto per l’Atletica 85

La stagione invernale dell’Atletica 85 Faenza si è chiusa con un ottimi risultati. Ai giovanili di Marina di Ravenna, la società si è laureata campionessa provinciale a squadre, sia maschile che femminile (foto). Agli italiani di cross di Gubbio, arrivati i titoli italiani master a squadre (categorie F40 e F65). Prima la squadra F40 nella staffetta 4x2000. I cadetti Gioele Angeli e Anwar Abdolah Loukili hanno contribuito al terzo posto per la squadra dell’Emilia Romagna (cross 3 km). Ad Ancona ai campionati italiani indoor master, bronzo per Andrea Collamati nei 3km di marcia M50 e per Alberto Camatti nel salto con l’asta.