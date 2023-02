Primo posto per Sofia Billi agli Assoluti

E’ stata una giornata ricca di grandi soddisfazioni quella vissuta sabato scorso dalla Società Schermistica Lughese in occasione della seconda prova regionale Assoluti di spada disputatasi a Conselice. Merito in particolare della lughese Sofia Billi, salita sul gradino più alto del podio. Un successo che acquista ancora maggior prestigio se si considera che Billi si era imposta anche nella prima prova, svoltasi a settembre a San Lazzaro di Savena nel bolognese. Ottima pure la prova di Isabella Signani, giunta terza. Le due giovani atlete i qualificano così alla prossima fase del campionato, la prova ‘zonale’, nella quale si misureranno con schermitrici di altre regioni, in programma a inizio marzo nella città abruzzese di Montesilvano. Con loro si qualifica anche Ilaria Battazza, a Conselice piazzatasi nona. Ha rappresentato i colori di Lugo alla prova di Conselice anche Francesca Liverani.

Soddisfazioni sono arrivate anche dal torneo maschile, disputatosi domenica scorsa. Due schermidori lughesi sono infatti arrivati sul podio: si tratta di Francesco Segurini e Simone Greco, terzi ex aequo. Altri atleti di Lugo hanno ottenuto buoni piazzamenti, conquistando il diritto a partecipare alla fase zonale di Montesilvano; si tratta di: Guido Bosi (giunto 9°), Emanuele Rocco (17°), Matteo Tellarini (19°), Guido Pirazzini (28°), Federico Bravi (30°). Da menzionare anche gli altri spadisti lughesi che hanno preso parte a questa impegnativa competizione: Alessandro Fabbi, Riccardo Gennaro, Luca Rotondi, Federico Scarpa, Federico Veronese, Pietro Montanari, Enrico Gorini.

lu.sca.