Promozione. Il rinato Classe a caccia del tris

Nel girone D, con l’anticipo Classe-Sampierana di oggi pomeriggio alle 15, si inaugura la quinta giornata del campionato di Promozione. Reduce da 3 risultati utili consecutivi e da 2 vittorie di fila, la formazione di mister Folli (nella foto) sembra aver preso un ritmo in linea con le aspettative, dopo il debutto shock contro il Faenza (0-4 casalingo). L’obiettivo è quello di disputare un campionato da protagonisti, strizzando l’occhio alla zona playoff. I 3 rigori trasformati da Ferrani, i 3 gol di Nicoletti e i 2 di Ricciardi hanno contribuito ai 7 punti in classifica dei biancorossi, costituendo anche un buon biglietto da visita da presentare per il match odierno (nella foto il capitano Michael Rocchi). La Sampierana invece, con 4 punti racimolati nelle prime 2 giornate, è in cerca di riscatto dopo 2 ko di fila, ma vanta una tradizione leggermente favorevole negli scontri diretti con 3 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Domani alle 15.30 si giocano tutte le altre partite.

MercatoSaraceno-San Pietro in Vincoli. Il campo principale è quello di Mercato Saraceno, dove il San Pietro in Vicoli, secondo della classe a -1 dalle vetta (3 gare su 4 senza subire reti, peraltro), prova a dare l’assalto alla prima posizione, anche se dovrà vedersela con una avversario in serie utile da 3 turni.

Faenza-Torconca Cattolica. In terza posizione a quota 8 c’è poi l’imbattuto Faenza che, al ‘Neri’, medita di tornare al successo dopo 2 pareggi di fila. I manfredi vantano già il miglior attacco del girone con 10 reti realizzate (Pezzi è il bomber con 3 reti). L’avversario, ovvero il Torconca Cattolica, arranca con 2 punti, frutto di altrettanti pareggi. A quota 6 c’è un Cervia che, capace finora di vincere o perdere, sale a Fratta, con l’obiettivo di infliggere ai termali (8 punti) la prima sconfitta stagionale. I gialloblù viaggiano col morale alto dopo il 2-1 al Civitella.

Del Duca Grama-Bellariva. In cerca della propria dimensione è anche la Del Duca Grama, che vanta 5 punti in classifica. Allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna è in arrivo il Bellariva, reduce dal ko 3-0 di Cesenatico contro il Bakia.

Cattolica-Cotignola. Il Cotignola invece, fanalino di coda con 1 punto deve ancora ingranare. Il match esterno contro il Cattolica è, sulla carta, proibitivo, anche perché, i padroni di casa (6 punti in classifica), sono ancora imbattuti.

Solarolo-Junior Corticella. Nel girone C, la vetrina è tutta per la capolista Solarolo, vera protagonista di questo avvio di stagione. L’undici di mister Assirelli, a punteggio pieno e già col miglior attacco del girone (13 reti), ospita lo Junior Corticella, che invece ha solo 3 punti, frutto di altrettanti pareggi.

Atletico Castenaso-Sparta. Lo Sparta Castelbolognese, con 7 punti in classifica, è ospite dell’Atletico Castenaso, che ha solo un punto in meno. I castellani, che hanno impattato bene, vengono dall’inequivocabile 3-0 rifilato alla Portuense, indicata peraltro come una delle pretendenti alla promozione.