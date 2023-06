Promozione, la Reno a caccia di un’altra impresa

La Reno di Sant’Alberto, gioca, oggi pomeriggio, alle 16.30, al ‘Capanni’ di Savignano sul Rubicone, la semifinale regionale del campionato di Promozione. L’avversario – in gara secca (supplementari e rigori in caso di parità) – è la Vis Novafeltria, che ha chiuso al 3° posto il girone E, eliminando Forlimpopoli 2-1 e Sampierana 3-2. La Reno invece ha affrontato i playoff del girone D da quarta classificata, sovvertendo il pronostico con due imprese corsare contro Osteria Grande in semifinale e contro Atletico Castenaso in finale, entrambe sconfitte 2-1. In palio c’è l’accesso alla finale dei playoff regionali in programma domenica 11. Mister Paolo Mariani deve rinunciare a capitan Francisconi (lussazione ad una spalla)e agli squalificati Montemaggi e Ricci Maccarini (in ballottaggio Giorgini, Gabelli e Bolognesi). Savelli è recuperato.