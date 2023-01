Promozione, riflettori sulla sfida Sparta-Massa

Nel campionato di Promozione, si giocano in questo weekend le gare del 17° turno (seconda di ritorno). Due sono gli anticipi odierni, entrambi importantissimi per la zona salvezza. Nel girone E, oggi alle 15, il Cervia, scivolato al 12° posto in zona playout con 17 punti dopo il ko interno contro la Sampierana, rende visita al Meldola, penultimo, in zona retrocessione, a quota 11. Nel girone D, sempre alle 15, anche il Cotignola affronta un delicatissimo scontro salvezza, ospitando il Placci Bubano. La formazione di casa, quartultima a quota 13, in zona playout e reduce da 5 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 8 gare, deve respingere l’assalto del bolognesi che, pur in zona retrocessione, vantano solo 1 punto di ritardo sugli avversari. All’andata finì 1-1.

Domani alle 14.30 si giocano tutte le altre gare. Il campo principale è il ‘Bolognini’ di Castel Bolognese, dove lo Sparta, 9° a quota 22 e reduce dal colpo corsaro di Sesto Imolese, riceve la visita del Massa Lombarda, nuova capolista e grande favorita per il ritorno in Eccellenza. Fra i padroni di casa, fari puntati sul bomber Battiloro, 9 reti finora. Il Solarolo, che ha appena abdicato in vetta, cerca di reagire, ospitano la Portuense, fresca di scalpo alla Reno. Il primo posto dista solo 1 punto. In terza posizione, a -2 dalla vetta, scalpita il San Pietro in Vincoli. L’undici di mister Vezzoli, nel match clou di giornata, ospita l’Osteria Grande, che insegue al gradino più sotto e che vanta la miglior difesa del girone con appena 9 reti incassate (le stesse della capolista Massa Lombarda). In palio, punti pesantissimi in chiave promozione. Al 5° posto, l’ultimo che dà diritto ai playoff, cerca di farsi luce la Reno, genio e sregolatezza di questa fase della stagione. La formazione di Sant’Alberto ha battuto nettamente il Massa Lombarda, ma poi non è riuscita a sconfiggere il Placci Bubano, né ad evitare il ko contro la non irresistibile Portuense. Per riprendere il filo del discorso ci vorrebbe una vittoria, che pare alla portata contro il Sesto Imolese, penultimo della classe.

Un altro derby è quello del ‘Bruno Neri’, dove il Faenza ospita il Fosso Ghiaia. I manfredi, settimi a quota 26, si affidano alla vena capocannoniere del girone Giacomo Lanzoni (11 reti) e al vice Ferri (9). Il ritardo dalla zona playoff non è incolmabile (-3), ma le ambizioni della squadra di mister Folli, forse erano più alte. Gli ospiti invece, sempre impelagati in zona playout con 16 punti, non possono fare sconti.