Prova opaca della ginnasta Milena Baldassari ad Atene per la World Cup

Milena Baldassarri non ha brillato nella prima tappa del circuito internazionale di World Cup disputatosi nello scorso fine settimana ad Atene in Grecia. La ginnasta ravennate ha chiuso al tredicesimo posto nella classifica All Around non riuscendo a qualificarsi alla finale di nessuna delle quattro specialità. Questi i suoi punteggi: 29.800 punti nel cerchio, 30.450 nella palla, 28.450 nelle clavette e 28.950 nel nastro. La vittoria è andata alla compagna di squadra Sofia Raffaeli. Baldassarri scenderà nuovamente in pedana nel weekend a Desio per l’ultima tappa del campionato italiano a squadre dove la sua Faber Fabriano è ad un passo dal conquistare il settimo titolo italiano consecutivo che sarà assegnato ad aprile nella Final Six di Torino.