"Puntiamo a un risultato storico per la città"

Resta l’amaro in bocca in casa Blacks dopo la sconfitta di Rieti 93-85 che ha fatto definitivamente svanire le speranze di vincere il girone. Qualche errore di troppo e qualche fischiata arbitrale contraria non hanno permesso ai faentini di mettere il punto esclamativo ad una rimonta di 17 punti, ma comunque ancora una volta la squadra ha mostrato di potersela giocare contro una delle formazioni più forti della B, che potrebbe ritrovare a metà maggio nella finale playoff.

I Raggisolaris Faenza possono comunque consolarsi con il secondo posto che dovranno difendere nelle ultime quattro giornate dagli attacchi dell’inseguitrice Fabriano, distante quattro punti.

"Dispiace non aver avuto un rendimento continuo durante i quaranta minuti – spiega il General Manager di Faenza, Andrea Baccarini –. Siamo partiti impacciati poi abbiamo reagito dal -17 con un break di 28-4 chiudendo avanti il terzo quarto, ma nell’ultimo periodo abbiamo concesso troppo e difeso male. Sicuramente abbiamo commesso degli errori, senza dimenticare che Rieti è davvero una squadra forte, ma decisivo è stato anche il metro arbitrale che ha concesso ai nostri avversari di difendere in maniera molto aggressiva, sanzionando invece a noi molti falli. Questa partita ci servirà per crescere in vista dei playoff". Proprio l’aver centrato gli spareggi per salire in A2 e la partecipazione alla prossima B Elite sono un ottimo risultato per la società faentina.

"Abbiamo conquistato il nostro primo obiettivo stagionale, che era quello di qualificarci ai playoff, con ben cinque giornate d’anticipo, disputando una stagione da protagonisti dove siamo sempre stati tra le prime, giocando anche la Final Four di Coppa Italia. Ora abbiamo la possibilità di chiudere al secondo posto che sarebbe il nostro miglior risultato in serie B e ci consentirebbe di avere il fattore campo a favore nel primo turno dei playoff. Anche la qualificazione alla B Elite è importante, perché ci consentirà di giocare in un campionato di alto livello che sarebbe un vanto per la città di Faenza e una sorta di ritorno alla vecchia B1".

I Blacks hanno confermato a Rieti di essere una delle big della serie B e dunque per questo finale di stagione è lecito pensare in grande. "Per prima cosa dobbiamo sfruttare al meglio le ultime gare di regular season poi ci concentreremo sui playoff dove vogliamo farci valere e magari conquistare un risultato storico per la pallacanestro maschile faentina", termina il dirigente. Parole che tradotte significano ‘promozione in serie A2’…

Luca Del Favero