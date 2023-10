Punto di penalizzazione al San Zaccaria. Oggi gli anticipi

Piove sul bagnato per il San Zaccaria, nel girone N di Seconda Categoria: ieri il giudice sportivo ha rilevato il mancato tesseramento di Ibrahim Barjo, sceso in campo domenica scorsa contro il Fornace Zarattini: visto che quest’ultimo ha vinto 7-0 è stato confermato il risultato del campo (più favorevole rispetto al 3-0 a tavolino) ma ha comminato un ulteriore punto di penalizzazione in classifica al San Zaccaria, ora a -2. Doppio derby negli anticipi di oggi: nel girone M la Real Voltanese ospita il Centro Erika mentre domani la capolista Palazzuolo se la vedrà con l’Only Sport Alfonsine che, senza la sconfitta a tavolino, sarebbe pari ai granata. Nel girone N oggi in campo Marina e Low Street mentre domani il San Pancrazio – primo col Vecchiazzano – se la vedrà col Godo.

Programma Seconda Categoria (4ª giornata, ore 15,30). Girone M: R. Voltanese-C. Erika. Domani: Bagnacavallo-Conselice, Palazzuolo-Only Sport, Riolese-B. Tuliero, San Rocco-Bagnara, Vis Faventia-C. Guelfo, Vita-S. Potito. Classifica: Palazzuolo 9; Bagnara 7; Only Sport, S. Potito, B. Tuliero 6; Bagnacavallo, Vita, C. Guelfo, Vis Faventia 4; C. Erika, Riolese, S. Rocco 3; Conselice 1; R. Voltanese 0. Girone N: Marina-Low Street. Domani: Dep. Roncadello-Valmontone, P. Fuori-Gs Romagna, St. Rossa-F. Zarattini, S. Zaccaria-Fiumanese, S. Pancrazio-Godo, Vecchiazzano-Real. Classifica: Vecchiazzano, S. Pancrazio 9; Marina 7; St. Rossa 6; P. Fuori 5; Dep. Roncadello, Gs Romagna, F. Zarattini, Low Street, Fiumanese 4; Valmontone 3; Real, Godo 0; S. Zaccaria -2.

u.b.