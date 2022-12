Quartieri sesto al Grand Prix Kinder

Sono stati tre giorni molto intensi quelli che hanno vissuto gli atleti del Circolo della Spada di Cervia - Milano Marittima, impegnati dal 16 al 18 dicembre al Pala De Andrè di Ravenna nella prima prova Gran Prix Kinder Joy of Moving. Da applausi è stata la prova di Samuel Quartieri (foto), arrivato sesto nella categoria Allievi al termine di duelli molti combattuti e buoni risultati sono stati ottenuti anche da Luca Righi, Francesco Cenni, Thomas Neri e da Jacopo Budini. Nella stessa categoria, ma in ambito femminile, Greta Merola è uscita ai 32esimi di finale, arrivando 42esima nella classifica finale. Bene Kevin Grego, tredicesimo nella categoria Maschietti. Tra le bambine Matilde Gianfanti è giunta sedicesima; nei Ragazzi, 26° posto per Diego Rustighi e 30° per Alessandro Moretti.