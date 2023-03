Quarto ko consecutivo per il Selene Sant’Agata

Continua il momento nero del Selene Sant’Agata in serie D. La quarta sconfitta consecutiva, arrivata questa volta in casa contro Cavriago per 58-67, ha fatto scivolare i ravennati fuori dalla zona playoff, quando mancano cinque giornate. Torna alla vittoria il Basket Club Russi nella Poule Salvezza superando davanti al proprio pubblico 77-67 il Borgo Panigale (Selene in campo venerdì alle 21 contro il Basket Podenzano), mentre Russi sarà impegnata venerdì alle 21.15 in casa con il Benedetto 1964 Cento. Sant’Agata: Montaguti 8, Quattara, Scaccabarozzi, Valgimigli 4, Cristofani 13, Montigiani 6, Piazza 13, Gaspari, Del Zozzo 2, Dal Pozzo M. 10, Morigi, Bessan 2. All. Dal Pozzo D. Russi: Kertusha 9, Laghi 13, Galletti 9, Catenelli 2, Basaglia 7, Samorì, Pirini, Senni 7, Porcellini 22, Campajola, Licchetta, Vistoli 8. All.: Tesei.

Classifica girone F di Poule Promozione: Granarolo Basket, Audace Bologna e Villanova Tigers 12; Vignola 10; Sant’Agata e Stars Bologna 8; e Scuola Basket Cavriago e Podenzano 4. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Voltone Monte San Pietro e Argenta 16; Cavriago 10; Novellara* e Russi 8; Stella Rimini 6; Benedetto 1964 Cento* 4; Atletico Borgo Panigale 2. In Promozione colpo grosso del Faenza Basket Project, che vince 75-64 il big match con i Tigers Forlì: un risultato che potrebbe valere il secondo posto. Vince la capolista Lusa Basket Massa Lombarda (foto) che ha vita facile a Bellaria, superandola 84-42. Faenza giocherà domani alle 21 a Cattolica contro lo Sporting; Il Massa scenderà invece in campo in casa venerdì alle 21. Il tabellino di Massa Lombarda: Ugulini 17, Spinosa 21, Pietrini 24, Bacocco 3, Dalla Malva, Asioli 8, Orlando 5, Del Vecchio ne, Rivola, Brignani, Montanari 2, Berardi 2. All.: Solaroli. Il tabellino di Faenza: Santini 17, Marziali n.e., Troni 15, Santo 8, Anghileanu 3, Boero 19, Pezzi, Melandri 2, Fabbri 11, De Luca ne. All.: Vespignani Classifica: Massa Lombarda 36; Faenza 34; Tigers 2014 Forlì 30; Tiberius Rimini 24; Sunrise Rimini, Eagles Morciano e Libertas Green Forlì 18; Sporting Cattolica 16; Aics Forlì 14; San Patrignano 8; Santarcangiolese 6; Bellaria 4.

In serie C la tredicesima vittoria in altrettante gare disputate permette al Faenza Basket Project di conquistare matematicamente il 1° posto con tre giornate d’anticipo. Le faentine superano il Basket School 64-51 con un ottimo ultimo quarto e 23 punti di Georgieva. Vittoria per il Capra Team Ravenna in casa del CSI Sasso Marconi 44-42 con 17 punti di Pirazzini. Ora Faenza ospiterà venerdì alle 19.30 la Vis Ferrara e il Capra Team giocherà sabato alle 21 a Monte San Pietro. Classifica: Faenza 26; Monte San Pietro 22; Peperoncino Libertas Castello D’Argile 18; Capra Team Ravenna* 16; Vis Rosa Ferrara, Bologna Basket School, e Basket Village Granarolo* 14; CSI Sasso Marconi 10; Fortitudo Academy Bologna 4; Aics Forlì 0. *

una partita in meno

Luca Del Favero