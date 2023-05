Quattro giorni di beach volley al Fantini Club

Torna sulla spiaggia di Cervia l’evento ’Futures’ della nuova stagione del FIVB Volleyball World Beach Pro Tour 2023, massimo circuito internazionale della disciplina sulla sabbia. Dal 18 al 21 maggio il Fantini Club ospiterà infatti un nuovo appuntamento del circuito di beach volley più importante al mondo, al quale parteciperanno i migliori atleti presenti sulla scena internazionale, in base alla propria posizione nel ranking mondiale. Saranno quattro giorni di grande spettacolo, con la partecipazione di 128 atleti, provenienti da oltre 30 nazioni diverse, che andranno a comporre un tabellone maschile ed uno femminile che si apriranno giovedì 18 con i tornei di qualificazione e proseguiranno venerdì con tabellone ad eliminazione, sabato con ottavi e quarti di finale, e domenica con semi-finali e finali (dalle ore 14.30) e a seguire premiazioni. L’ingresso sarà libero per tutti i giorni di gara. Le fasi finali potranno essere seguite anche in diretta streaming sulla piattaforma web volleyballworld, sul sito fantinclub alla pagina Fantini Club LIVE e su OA Sport, media partner dell’evento.