Quattro ori per il Centro Karate

Sono tutti saliti sul podio gli atleti del Centro Karate Rimini – Cervia, protagonisti al Trofeo Veneto. La competizione è cominciata con i classe 20122019, nella quale ha partecipato Davide Vallorani (2013). Strepitosa la sua gara che lo ha visto prevalere sui 37 concorrenti sia nella prova del kata (forma) che in quella del combattimento simulato, chiusa a pari punteggio con un avversario. Nei Cadetti 200809, oro nel kata per Simone Di Sante e bronzo per Christian Dan. Nei senior Letizia Fede (classe 1997), alla sua prima gara nel kata, ha vinto l’oro; argento per Gianpaolo Vallorani nei Master.