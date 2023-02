"Questa è la vittoria più importante da quando sono tornato qui"

Una vittoria della maturità che dà continuità ai risultati del Ravenna, come auspicato dal tecnico giallorosso Massimo Gadda. "È la vittoria più importante – dice lo stesso Gadda a fine partita – da quando sono tornato a Ravenna, contro un avversario di valore. A volte abbiamo giocato meglio ma questo è stato un successo importantissimo, sia per la grande determinazione, sia per lo spirito di squadra mostrato". Un Ravenna uscito alla distanza: "Loro hanno iniziato molto bene, anche se, pur tenendo palla non ci hanno creato grandi problemi. Erano però molto aggressivi e ci rendevano difficili le giocate. Poi, però, hanno rallentato e per noi è stato più semplice e, sinceramente non abbiamo mai rischiato: sono molto contento di non aver subito gol". Nel Ravenna hanno debuttato anche i due ultimi arrivati, Nicolò Milani e Shaqir Tafa. "Sono contento di come si sono posti anche se sono convinto che possano crescere molto. Abbiamo ritrovato D’Orsi e di Tabanelli dopo tanto tempo. Speriamo che trovino continuità: quando stanno bene sono un valore aggiunto incredibile per noi. Siamo cresciuti molto nella determinazione e nello spirito di squadra da quando sono arrivato".

Classifica serie D, girone D (25ª giornata): Giana Erminio 53; Pistoiese, Forlì 44; Ravenna, Carpi 38; Sammaurese, Fanfulla 36; Aglianese 35; United Riccione 34; Corticella 33; Mezzolara, Real Forte Querceta, Prato* 32; Crema 31; Lentigione 29; Correggese 26; Bagnolese, Sant’Angelo 25; Scandicci 21; Salsomaggiore 10. *Penalizzato di 3 punti.

Ugo Bentivogli