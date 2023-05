Raggi, prove di playoff

di Luca Del Favero

Prove tecniche di playoff. I Blacks saranno di scena alle 18 in casa della Luciana Mosconi Ancona nell’ultimo impegno di regular season, utile per scaldare i motori in vista della semifinale contro Ruvo di Puglia che inizierà domenica prossima dal PalaCattani. Questo incontro non mette in palio nulla per i faentini, ma sarà vitale per Ancona: vincendo conquisterebbe matematicamente il settimo posto che garantirà il fattore campo a favore negli spareggi, altrimenti verrà risucchiata dalle inseguitrici perdendo posizioni.

I dorici sono una delle delusioni del campionato, perché con un roster di ottimo livello con giocatori del calibro di Ciribeni, Panzini e Carnovali, avrebbero potuto lottare per i playoff fino all’ultima giornata e invece sono usciti dalla lotta la scorsa settimana perdendo la decisiva gara a Jesi con un passivo di ben 42 punti. "Ancona si giocherà tutto in questa partita – afferma coach Luigi Garelli – e oltre a volere il settimo posto, cercherà di riscattarsi dopo la prestazione negativa di Jesi e credo che affronteremo una squadra molto motivata. Bisognerà quindi interpretare molto bene questa gara, sfruttandola per prepararci al meglio ai playoff che inizieranno la prossima settimana. La concentrazione e l’atteggiamento dovranno essere gli stessi mostrati con Senigallia e anche noi dovremo avere grandi stimoli come Ancona, nonostante i punti non saranno determinanti per la nostra classifica". A testimoniare la forza del roster marchigiano è lo stesso Garelli che vedeva la squadra marchigiana tra le prime della classe ad inizio stagione.

"In estate pensavo che Ancona potesse lottare per il quarto posto, ma ha pagato i troppi alti e bassi. Ha comunque un organico molto valido e tatticamente è davvero organizzata grazie al gioco di coach Coen che alterna molte difese e le adegua agli avversari. Inoltre ha tanti giocatori esperti per la categoria come Panzini, Ciribeni e Carnovali, che sanno sempre essere pericolosi. Dovremo fare molta attenzione anche ai tipi di quintetti che troveremo, perché potrebbero essere con un pivot classico come Bedin o con lunghi come Giombini e Ambrosin, molto mobili e bravi a tirare anche da tre. Rispetto all’andata non ci sarà Calabrese, trasferitosi a Jesi, ma avranno Reggiani in buona condizione: a gennaio quando giocarono al PalaCattani era infatti alla prima partita dopo un lungo infortunio".