"Raggisolaris, attenti alla velocità di Empoli"

Guai a fidarsi delle apparenze. I Blacks saranno di scena alle 21 in casa dell’USE Computer Gross Empoli, penultima della classe con soli 10 punti in classifica, ancora in corsa per la salvezza diretta almeno per la matematica.

I toscani dovranno vincere tutte e tre le gare rimanenti e sperare nei passi falsi di Matelica e San Miniato avendo con entrambe lo scontro diretto a favore e una gara in più disputata. Scenario che dovrà portare i Raggisolaris a non sottovalutare l’incontro, perché vincere oggi significherebbe compiere un altro passo decisivo verso la conquista matematica del secondo posto che potrebbe arrivare domani con una sconfitta di Fabriano a Fiorenzuola o domenica prossima nel match casalingo con Senigallia. In casa faentina ci sono tante buone notizie, come il recupero di Molinaro, allenatosi a pieno ritmo con la squadra per tutta la settimana.

La sua convocazione per la gara odierna non è certa, ma di sicuro ritornerà a vestire la canotta manfreda prima del termine della regular season. "Troveremo un avversario molto motivato perché con noi si giocherà tutto e dunque dovremo stare molto attenti – afferma coach Luigi Garelli –. Per vincere bisognerà avere le stesse motivazioni di Empoli in modo da interpretare la partita nel modo migliore. Se saremo concentrati e determinati avremo ampie possibilità di vittoria, altrimenti rischieremo di perdere. Fondamentale sarà difendere con grande concentrazione, perché è sempre stata la chiave del nostro gioco: un buon attacco è infatti la conseguenza di una buona difesa". Proprio riguardo alla fase offensiva, questa sera si affronteranno il miglior attacco del girone, quello dei Blacks con 83 punti di media, e il peggiore, quello di Empoli con 66.6. I toscani, travolti all’andata 89-64, hanno il roster con l’età media più bassa del girone ed infatti sono primi nella classifica di impiego degli under.

"Essendo una squadra giovane – prosegue Garelli –, Empoli gioca una pallacanestro arrembante a tratti simile a quella delle giovanili e quindi dovremo essere bravi a non farci sorprendere dal suo gioco veloce. Ha giocatori come Casella, ottimo per la B, e Antonini che possono fare male da ogni posizione poi c’è Nwokoye pivot di movimento che ben si adatta al gioco dei toscani. Rispetto all’andata avranno un play d’ordine come Costa e un lungo perimetrale come Agbortabi che hanno sostituito Hidalgo e Dal Maso. A completare il roster – conclude il coach – ci sono i giovani del vivaio che hanno sempre avuto spazio e che hanno dimostrato di avere qualità".

