Raggisolaris pronti per la Coppa: Petrucci: "Voglia di rivalsa con Rieti"

Il grande giorno sta per arrivare. Sabato alle 13 i Blacks affronteranno nella semifinale di Coppa Italia la Real Sebastiani Rieti a Busto Arsizio (sede dell’evento), formazione con cui stanno duellando nel girone C. I sabini sono infatti primi in classifica con il record di una sola sconfitta rimediata in tutto il campionato che è quella in casa con Fabriano dello scorso 20 novembre, un ruolino di marcia che nessuno ha in serie B. Dietro di loro ci sono i faentini con sei punti di svantaggio ma con un buon margine sua Fabriano che occupa il terzo posto, ma al di là dei numeri le gare tra Rieti e Faenza sono sempre speciali, perché tutte e tre quelle disputate si sono risolte al fotofinish. Lo scorso 7 dicembre Rieti ha sbancato il PalaCattani all’ultimo secondo vincendo 82-80, mentre nella scorsa stagione i Raggisolaris hanno vinto 64-63 in terra laziale e la Real Sebastiani 84-83 a Faenza.

Tutto lascia presagire che anche sabato sarà una gara da non perdere, con la vincente che affronterà domenica alle 16 una tra Orzinuovi e Vigevano. "Sarà una partita molto stimolante non solo perché è una semifinale di Coppa Italia – sottolinea Marco Petrucci, capitano dei faentini–: in campionato, nella gara di andata, abbiamo perso in casa di due punti all’ultimo secondo e in tutti noi c’è grande voglia di rivalsa. Rieti si è rinforzata con nuovi giocatori negli ultimi mesi e per affrontarla al meglio dovremo essere costanti per tutti i quaranta minuti. Contro simili avversarie basta un calo di tensione per essere puniti".

Per i Raggisolaris questa sarà la terza partecipazione ad una fase nazionale di Coppa Italia con i precedenti che risalgono al 2015 ai tempi della C e al 2019 in serie B: in entrambi i casi si giocò una Final Eight e i faentini arrivarono sempre in semifinale. Nel roster e nello staff tecnico dei Blacks sono in quattro ad avere vinto più di una volta la Coppa Italia di serie B1B d’Eccellenza o di B2, categorie che sono state unite qualche anno e che saranno nuovamente divise dal prossimo. Coach Garelli ne ha conquistate ben 4 ed è il tecnico della manifestazione ad averne vinte di più: nel 2013 con Castelletto Ticino, nel 2014 con Latina avendo in squadra Pastore e nel 2016 con la Pallacanestro 2.015 Forlì dove il capitano era Rombaldoni, team manager dei faentini, e giocava Vico. La guardia argentina ne ha vinta una anche nel 2021 con Piacenza, mentre Pastore è il campione in carica avendola alzato lo scorso anno con Roseto.

l.d.f.