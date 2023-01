Rai e maxischermo per cento arcieri nel weekend a Faenza

Faenza è pronta a diventare la capitale del tiro con l’arco per un week end. Sabato e domenica il PalaCattani ospiterà il 36° Campionato Italiano Para Archery Indoor, a cui parteciperanno ben 95 atleti disabili provenienti da ogni parte d’Italia. Non mancheranno gli atleti della Nazionale azzurra che ha fatto incetta di medaglie nelle manifestazioni internazionali dell’ultimo triennio: Paralimpiadi di Tokyo, Campionati Europei di Roma e Campionati Mondiali a Dubai. L’organizzazione è stata affidata All’ASD Arcieri Faentini. Ad accompagnare gli atleti in gara ci saranno tecnici, allenatori, familiari, oltre che il personale federale, gli arbitri e addirittura la troupe di Rai Sport, che riprenderà le fasi salienti della competizione per poi riproporle in uno speciale dedicato. "L’organizzazione di un Campionato Italiano come questo – spiega Andrea Bassi, presidente della Arcieri Faentini –, oltre ai risultati sportivi può dare visibilità e risalto alle tematiche relative a disabilità e inclusione sociale. Siamo orgogliosi di come tante realtà imprenditoriali del territorio si siano dimostrate attente a questo aspetto accettando di sostenerci. Con le nostre sole forze sarebbe un’impresa ai limiti dell’impossibile. E invece sia dalla Federazione regionale che dai club arcieristici di Cotignola, Ravenna, Forlì, Castel San Pietro, Castenaso, Castellarano e Lagosanto tanti arcieri verranno ad aiutarci". Nei giorni di gara sarà allestito un maxischermo di 5,5 metri di larghezza per 3 di altezza che riproporrà highlights, dettagli e fasi salienti della gara rendendo più dinamico e suggestivo l’intero contesto. L’ingresso del pubblico alle gare di sabato e domenica al PalaCattani sarà libero e gratuito e si inizierà alle 8. Sulla linea di tiro del PalaCattani si gareggerà per le categorie Ricurvo Open, Compound Open, categoria W1 categoria Visually Impaired 1 (arcieri non vedenti) e categoria Visually Impaired 23 (arcieri ipovedenti). Gli atleti si contenderanno i titoli di classe giovanili e senior al termine delle 60 frecce di qualifica. Successivamente saranno impegnati negli scontri diretti individuali e a squadre che metteranno in palio i titoli italiani assoluti.