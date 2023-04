Rally di Romagna, cinque tappe con 300 concorrenti

Tutto esaurito. Ma del resto è inevitabile, vista la bellezza del percorso e il piacere di pedalare nel verde. Ieri è stata presentata, nella canonica sede dell’Istituto Alberghiero di Riolo e ha visto la luce l’edizione numero 13 del Rally di Romagna in mountain bike. Rally che si terrà in cinque tappe, tra il 31 maggio e il 4 giugno, gara diventata anche campionato Nazionale a Tappe Aics. Tutto esaurito perché sono stati iscritti 300 concorrenti, il massimo che questa competizione ammette al via, vista la complessità del percorso e la sicurezza degli atleti in gara. Come già accaduto lo scorso anno, le iscrizioni provenienti dall’estero sono circa il 70 per cento. Le cinque tappe previste, per questa gara a coppie (i concorrenti accoppiati non devono mai essere distanti l’uno dall’altro oltre 1’) vedranno i concorrenti il via il 31 maggio alle ore 16,30 da Riolo Terme: 20 chilometri con un dislivello di 600 metri. Il giorno successivo la partenza è prevista per le ore 9 con 50 chilometri da percorrere e 1500 metri di dislivello. Il terzo step porterà i ciclisti in giro per le colline del ravennate: 80 chilometri e 2800 metri di dislivello ed è probabilmente la più dura. Infine gli ultimi due appuntamenti, il 3 e 4 giugno con 60 e 30 chilometri con un dislivello, rispettivamente, di 1700 e 1000 metri. Come già lo scorso anno, Romagna Bike Grandi Eventi ha presentato anche la 2ª edizione dell’Ebike Tour (1-3 giugno) con guida che si svolgerà sui sentieri del Rally: tre giorni con partenza da Riolo per percorrere sentieri e strade forestali panoramiche nonché punti di interesse culturale. Per partecipare è necessario essere in possesso di una ebike ma è possibile anche noleggiarla sul posto. u.b.