Rari Nantes Romagna senza rivali

Grande successo per la squadra di nuoto sincronizzato della Rari Nantes Romagna, al 7º Trofeo Swimfit tenutosi a Ravenna: la squadra romagnola ha dominato la classifica generale con 51 punti. Prima hanno gareggiato le più giovani: categorie C (nate dal 2014), B (2013) e A (20112012). Per la categoria Esordienti C, Viola Domeniconi ha conquistato il secondo posto nel solo mentre Anita Fiorenti, Beatrice Palazzi e Ginevra Accorsi si sono piazzate quinte nel trio. Nell’esercizio di squadra invece, Yulia Migani, Carol Larotonda, Viola Domeniconi, Ginevra Accorsi, Beatrice Palazzi, Anita Fiorentini e Sofia Morelli sono salite sul gradino più basso del podio. Per la categoria Esordienti B hanno gareggiato Ginevra Legni e Sofia Giorgetti nel duo, ottenendo il nono posto. Infine per la categoria Esordienti A, Ginevra Magnani è arrivata seconda nel solo, e il doppio con Ginevra Magnani e Azzurra Verdecchi ha ottenuto il terzo posto. Nel pomeriggio è stato invece il turno delle più grandi: Ragazze (dal 2008 al 2010), Juniores (dal 2004 al 2007) e Assolute (dal 2003 al 2010). Tra le Ragazze, il doppio formato da Anna Domeniconi e Camilla Barbieri, con Amanda Lugaresi come riserva, ha vinto la gara. Tra le Junior, Alice Giovannini, nel singolo, è giunta seconda, mentre Nicole Carluccio e Sofia Zammarchi si sono piazzate terze.

La squadra composta da Anna Domeniconi, Ludovica Domeniconi, Alice Giovannini, Sofia Savoia, Amanda Lugaresi, Linda Lugaresi e Manila Cirielli ha ottenuto il primo posto. Tra le Assolute, Nicole Bartolini ha vinto nel singolo, come il doppio è stato ad appannaggio di Emma Agalliu e Nicole Bartolini seguito da un’altra coppia di Raro Nantes, Ludovica Domeniconi e Beba Boschi. Infine, primo posto della squadra con Manila Cirilli, Nicole Sclafani, Beba Boschi, Nicole Carluccio, Nicole Bartolini, Sofia Savoia, Ludovica Domeniconi e Sofia Zammarchi.

u.b.