Ravenna, allarme in attacco Col Mezzolara mancherà Guidone

Doppio impegno nel giro di pochi giorni per la serie D e per il Ravenna che oggi scende in campo allo "Zucchini" di Budrio (alle ore 15) nell’anticipo col Mezzolara – si gioca anche Bagnolese-Corticella – e poi giovedì ospiterà proprio la Bagnolese allo stadio "Benelli". Due pericolanti al cospetto dei giallorossi che per difendere la posizione nei playoff e, possibilmente migliorarla, devono cercare di ottenere più punti possibile, anche se oggi dovranno fare a meno per squalifica del loro bomber Guidone, terzo miglior marcatore del girone con 15 gol, un’assenza piuttosto importante visto che a lui si devono, più o meno, un terzo dei gol della squadra.

La sosta, per gli impegni al Viareggio della selezione di categoria, è servita al Ravenna per recuperare forze e giocatori: "Abbiamo lavorato bene sia la settimana scorsa sia questa – spiega il tecnico giallorosso, Massimo Gadda – Abbiamo recuperato energia e qualche giocatore anche se qualcuno ci manca sempre, ma ormai è una costante con la quale abbiamo imparato a convivere. Sicuramente la pausa è servita a migliorare la qualità atletica di Spinosa che ora sta bene e rientra dal primo minuto: credo che lui sia un valore aggiunto importante per il Ravenna. Torna a giocare dopo tanto tempo ed è un’ottima cosa. Non ci sarà naturalmente Guidone, come mancherà Grazioli per una botta rimediata. Si è fermato anche Tabanelli: non è niente di grave e speriamo di poterlo recuperare per giovedì". All’andata il Mezzolara espugnò il "Benelli" dopo essere stato sotto 0-2 a metà primo tempo, ribaltando poi tutto, favorito da un autogol e un rigore. "Nelle ultime due partite il Mezzolara ha ottenuto due partite pareggi importanti con Correggese e Forlì: è una squadra di valore che ha giocatori forti per la categoria. Incredibilmente ha ottenuto 40 punti, a sei giornate dal termine, ma è in piena lotta per non retrocedere anche se, di solito, 40 punti è la quota salvezza mentre quest’anno non basteranno assolutamente. Insomma mi aspetto una partita molto difficile". Il Mezzolara gioca con il 4-3-1-2 e il Ravenna non cambierà il suo 5-3-2. "Rimaniamo così – conclude Gadda – la squadra ha una precisa identità: loro hanno attaccanti veloci e pericolosi quindi va bene così. Proveremo ad andare a vincere a Budrio: sarà dura, ma adesso abbiamo l’obiettivo dei playoff. All’inizio del torneo abbiamo avuto qualche delusione ma dobbiamo finire bene. Per me quella di Budrio è la partita più importante verso un grande finale di stagione".

A dirigere la gara ci sarà Filippo Colaninno di Nola, coadiuvato da Stefano Cossovich di Varese e Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia. Probabile formazione Ravenna (5-3-2): Venturini; Lisi, Tafa, Milani, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Spinosa; Marangon, Ndreca. All. Gadda. Programma serie D. Girone D (33ª giornata, ore 15): Carpi-Fanfulla, Forlì-Correggese, Giana Erminio-Scandicci, Pistoiese-Lentigione, Prato-Real Forte Querceta, Sant’Angelo-Aglianese, Salsomaggiore-Crema, United Riccione-Sammaurese. Oggi: Mezzolara-Ravenna, Bagnolese-Corticella. Classifica: Pistoiese 65; Giana Erminio 64; Forlì 53; Ravenna 51; Carpi 48; Corticella, United Riccione 46; Fanfulla, Sammaurese, Aglianese 45; Real Forte Querceta 44; Crema 43; Prato* 42; Lentigione 41; Mezzolara 40; Sant’Angelo 37; Correggese 34; Scandicci 32; Bagnolese 29; Salsomaggiore 11.