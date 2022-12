Ravenna, allarme infortuni: si rompe Spinosa

"Lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio". Non ci voleva. Marco Spinosa finirà il 2022 a riposo con un tutore. Il club giallorosso ha comunicato ieri mattina l’esito degli esami specialistici cui si è sottoposto il trentunenne mediano di Formia, uscito per infortunio alla mezzora del match di Lentigione, che ha chiuso il girone di andata e il 2022 dal punto di vista agonistico. Come detto, non è una buona notizia, anche perché, il rendimento di Spinosa, dopo un inizio di campionato in salita, era in ripresa. Quella del crociato posteriore è una tipologia di infortunio che non prevede la necessità di intervento chirurgico. Il calciatore, come specificato dal club di via della Lirica, sta già seguendo una terapia conservativa con tutore, in attesa di ulteriori accertamenti specialistici, programmati a gennaio, dove saranno stabiliti anche programmi e tempi di recupero. Di sicuro, mister Gadda, a prescindere dal modulo che deciderà di adottare, dovrà trovare una alternativa interna, dal momento che il mercato in ingresso è praticamente chiuso. Lussignoli (leggermente affaticato), Lisi, Capece e Abbey sono i centrocampisti centrali a disposizione. A dire il vero, la lista è parziale, perché il girone di ritorno – secondo il ‘cronoprogramma’ concordato con l’arrivo di mister Gadda – vedrà il rientro di Tabanelli, utilizzabile in più ruoli del centrocampo, ma anche dell’attacco, nel caso in cui si cambi modulo. A proposito di Tabanelli, lo staff medico gli ha dato il via libera, avendolo considerato pienamente recuperato dal problema muscolare che lo aveva bloccato nell’ultimo mese.

Nel frattempo però sono arrivati anche i mali di stagione, così, il jolly di Casal Borsetti è rientrato ieri dall’influenza e dovrà riprendere il discorso (fisico) interrotto. Nel girone di ritorno, che comincerà domenica 8 gennaio al Lungobisenzio di Prato, mister Gadda (costretto alla tribuna per squalifica) dovrà fare di necessità virtù, studiando incastri virtuosi, e valorizzando i baby della rosa, alcuni dei quali, come Spezzano, pur con qualche passaggio a vuoto, stanno crescendo. La rosa è comunque ristrettissima e, alla luce del forfait di Spinosa, lo è ancor di più. Dal mercato dei professionisti – sempre che le attuali condizioni non cambino in termini positivi – potrà arrivare, al massimo, solo un under.

I conti in tasca a mister Gadda sono presto fatti. Gli elementi a disposizione sono 19, compresi i 2 portieri. Ma compresi anche gli infortunati Spinosa e Tabanelli. Alla fine, i giocatori di movimento ‘abili e arruolati’, ovvero immediatamente spendibili, sono 15, di cui 8 over, cioè i difensori D’Orsi, Boccardi e Rinaldi; il centrocampista Capece; gli attaccanti Guidone, Melandri, Marangon e Ndreca.