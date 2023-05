Ravenna Bocciatura su tutti i fronti Il campionato è da dimenticare

"Una giornata brutta, una stagione poco bella". Niente scuse e poche frasi fatte. Marco Guidone non si è nascosto. Il capitano giallorosso ha analizzato il ko col Lentigione, i 5 punti nelle ultime 6 partite, il fallimento dell’obiettivo minimo dei playoff e anche il clamoroso errore individuale che, nella ripresa, già sullo 0-1 avrebbe potuto riaprire il match: "Si è concluso un anno difficile. Col Lentigione speravamo di raggiungere l’obiettivo dei playoff. Ci abbiamo creduto, per dare un senso al campionato. Per noi, per la società e per la piazza. Invece, abbiamo fallito ed è per questo che siamo molto amareggiati. Dispiace e chiediamo scusa". Fuori il Ravenna, fuori il Forlì; ai playoff ci sono andate le due outsider, ovvero Real Forte Querceta e Corticella. Delusione massima è lo stato d’animo degli sportivi giallorossi che hanno assistito al match, ma anche di quelli che hanno affidato i propri pensieri alla rete: "Nel 1° tempo – ha proseguito il trentasettenne attaccante milanese, che ha chiuso la stagione in doppia cifra con 16 reti, di cui 4 su rigore – abbiamo fatto fatica a carburare, ma, se c’era una squadra che avrebbe meritato il vantaggio, sarebbe stato il Ravenna".

"Qualche opportunità l’abbiamo avuta, disputando una buona frazione di gioco. Purtroppo, nella ripresa siamo mancati. Abbiamo incassato subito gol, poi non c’è stata reazione, a parte l’occasione che ho avuto io, a tu per tu col portiere. Per il resto, poco o niente". Ecco, appunto. Grida vendetta l’occasionissima fallita propria da Guidone al 13’ della ripresa, pochi minuti dopo il gol del vantaggio ospite: "C’è stato un lancio in verticale; per un attimo ho pensato di essere andato oltre e mi sono bloccato. Il portiere è uscito e me lo sono ritrovato troppo vicino per poterlo saltare. Resta tuttavia l’errore, perché avrei dovuto fare gol, gestendo in maniera differente la situazione. Ho provato a fare una finta, ma il portiere è rimasto fermo e ha respinto la conclusione". Sei punti lasciati a Lentigione, Prato, Corticella e alla Bagnolese, retrocessa; 5 al Mezzolara. Ma anche 4 punti strappati alla Giana Erminio, promossa in C, e 6 al Forlì. Ravenna, forte coi forte, ma deboli coi deboli.

Il concetto è stato evidenziato altre volte. Con una piccola aggiunta, ovvero le 7 sconfitte casalinghe, che non sono certo un bel incentivo per guadagnare consensi: "A fine stagione – ha proseguito Guidone – bisogna porsi una domanda. Abbiamo capito che, per il tipo di squadra che siamo, le migliori partite le abbiamo giocate contro avversari di rango, che tenevano il pallino del gioco, concedendoci le ripartenze. L’ultimo esempio è la trasferta di Pistoia, dove siamo stati micidiali in contropiede. Quando invece, contro squadre di basso rango, abbiamo dovuto prendere noi l’iniziativa, abbiamo sempre fatto fatica; spesso siamo andati in svantaggio, a cominciare dalle prime gare della stagione. Si tratta di un limite, una pecca evidenziata in tutto il campionato".