Ravenna calcio, una storia lunga 110 anni

"Una partita di Foot Ball sarà giuocata domani, domenica, in Piazza d’Armi alle ore 16, da alcuni giovani concittadini con la Società Foot-Ball di Forlì". Con questo stringatissimo trafiletto pubblicato sul Ravennate del 19-20 aprile 1913, veniva annunciata la prima partita ufficiale di calcio a Ravenna. Quel 21 aprile di 110 anni fa è diventata la pietra miliare del football ravennate. L’attuale club del presidente Brunelli celebrerà l’evento domenica in occasione del match casalingo contro il Carpi (revocata la sfilata di tutte le squadre del settore giovanile, resta la vendita di una maglietta celebrativa e ‘giornata giallorossa’, ovvero non saranno validi gli abbonamenti). In città invece si segnalano un paio di iniziative spontanee da parte di sportivi e tifosi. Stasera, dalle 19.30, al caffè Teodora, di fronte a piazza San Francesco, gli ultras della curva Mero si ritrovano per festeggiare la ricorrenza.

Poco distante, ovvero nelle vetrine del Private banking della Cassa, in piazza del Popolo, è stata inaugurata la mostra dedicata proprio ai 110 anni del calcio ravennate, curata da Roberto Armari, tifoso del Ravenna calcio e collezionista di maglie del club giallorosso. Le casacche esposte, ripercorrono gli ultimi 40 anni di calcio a Ravenna, dalla maglia di Paolo Bertani indossata contro il Monopoli nel 1983 a quella di Biagio Lombardi nel 1990; da quella di Francesco Toldo del 1993 in casa contro il Vicenza, che sancì la promozione in B, a quella dell’indimenticato Vittorio Mero, indossata nel ’97, a Torino, nel girono dello storico successo 4-0 al Delle Alpi; da quella di Marino D’Aloisio indossata contro la Juventus in Coppa Italia, a quella del capitano Giuseppe Pregnolato, indossata in Eccellenza nel 2002, passando da quella di Francesco Volpe nella sfida col Teramo, a quella di Davide Succi in serie B, e poi Michael Noschese, usata in casa col Forlì nella disastrosa stagione del 2011-12, fino a quelle della rinascita di Marco Pregnolato indossata nel pareggio promozione contro la Ribelle, e alle ultime di Francesco Galuppini e Manuel Nocciolini.

"Qualche maglia – ha raccontato Armari – mi è stata donata da ex calciatori e dirigenti del Ravenna; qualcuna da amici, ricevuta per una birra o poco più, qualcuna regalata da un amico che ci ha lasciato troppo presto, qualcuna da me acquistata per una raccolta fondi, come in occasione del terremoto dell’Emilia nel 2012 e l’alluvione in Sardegna nel 2013. Gli oggetti in mostra sono solo una parte della mia collezione che, in un futuro prossimo, spero di riuscire ad esporre in un museo cittadino per ricordare e tramandare questa passione". Le maglie, oltre a ricordare il calcio giocato, raccontano la storia della città di Ravenna, con i loro sponsor, dalle magliette in lanetta dell’Esp e della Lughesina, fino a quelle della Cmc, con la maglia celebrativa per i 110 anni della stessa cooperativa della stagione 2010-11. A fare da cornice all’esposizione, ci sono libri, match programme, biglietti dagli anni 60 al 2010, spille, schedine del totocalcio e locandine delle partite. "Ho iniziato a collezionare maglie e materiale del Ravenna – ha aggiunto Armari – circa 20 anni fa, quando la mia passione mi ha portato a ricercare la maglia dei miei beniamini. Ora è diventata una ‘missione’, per ricordare e tramandare questa passione per la squadra della nostra città".

Roberto Romin