"Ravenna, che avventura è stata Domani però voglio batterti"

L’OraSì affronta domani alle 17 un pezzetto del suo passato incontrando Stefano Masciadri, che è stato per quattro stagioni un pilastro della formazione giallorossa diventandone anche il capitano. Il giocatore, oggi in forza alla Rinastica Basket Rimini, è rimasto molto legato a Ravenna poiché qui ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni. "I ricordi dei miei anni in giallorosso sono quasi tutti belli - racconta Masciadri -. Da quando sono arrivato il primo anno, a quando ho finito la mia avventura ho notato una differenza radicale nel contesto. La prima volta che abbiamo giocato al Pala de André era praticamente vuoto, mentre nel quarto anno era sempre pieno. Ricordo tutti i derby e le vittorie ottenute, mai scontate. E soprattutto l’anno della semifinale playoff che è stato il culmine di quelle stagioni. Nel frattempo mi sono sposato e ho preso casa a Ravenna quindi sono a tutti gli effetti un cittadino ravennate". Domenica tornerà al Pala de André da avversario e, ammette, scenderà in campo con un po’ di emozione. Lo aveva già fatto quando giocava a Imola e allora la curva giallorossa gli dedicò uno striscione di ringraziamento. "Giocare in quel palazzetto è un po’ come tornare a casa. Sarò emozionato, ma sarà una cosa gestibile, visto che non è la prima volta che torno da avversario. Stavolta non mi aspetto uno striscione - ammette Masciadri -, ma un’accoglienza da normale avversario, visto che è una sfida delicata per entrambe. Noi veniamo da una brutta sconfitta, Ravenna ha ancora un obiettivo da raggiungere, quindi credo che ci sarà una bella atmosfera di sana tensione agonistica".

Anche Rimini ha il suo obiettivo da raggiungere. Se vince entrambe le ultime gare e la Fortitudo perde le sue, sarà la Rbr ad arrivare sesta. Qualunque sia l’epilogo, la Rbr sarà comunque andata oltre le aspettative. E se Ferrara non fosse fallita, forse ora potrebbe lottare addirittura per il quinto posto. "Siamo partiti male, anche perché abbiamo incontrato subito tutte le più forti. Abbiamo pagato lo scotto, ma siamo stati bravi a non mollare. Abbiamo lavorato bene e abbiamo inserito nella maniera giusta i giocatori nuovi. Gli incastri sono arrivati e siamo cresciuti, anche grazie alla fiducia della società e dello staff tecnico. Se Ferrara non fosse sparita - sottolinea l’ala della Rbr - sia noi che Ravenna ora saremmo in un’altra situazione".

All’andata Masciadri fece 18 punti, eguagliando la sua migliore prestazione stagionale. Domenica si aspetta però una gara diversa. "All’andata ricordo che comunque Ravenna non ha mai mollato ed è stata brava a rientrare. Questa è una delle sue caratteristiche distintive che ha mostrato soprattutto nel girone di ritorno. Ho assistito alla partita con la Fortitudo e ho visto un’OraSì bella e intensa per 40 minuti. Vrankic ha dato più fluidità al gioco, mentre Lewis era più statico. A livello di soluzioni ora ha più armi. Dovremo anche stare attenti all’imprevedibilità di Anthony e Bonacini e ovviamente alla pericolosità di Musso e Petrovic".

