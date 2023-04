"Ravenna, che tristezza i 200 paganti al Benelli"

di Roberto

Romin

Oreste Pelliccioni è stato il dg, e poi il ds, del Ravenna dal 2001 al 2004, con 2 salti di categoria consecutivi, dall’Eccellenza alla C2. Con Gadda ha condiviso la vittoria del campionato di serie D e l’inizio della stagione successiva. Il suo modo di fare, schietto e genuino, è rimasto nel cuore di tifosi e sportivi.

Pelliccioni, segue ancora le vicende del ‘suo’ Ravenna?

"Le seguo sempre, sia dal punto di vista dei risultati, sia dal punto di vista dell’umore della piazza. Ancora oggi infatti ci sono molti tifosi che mi chiamano e che mi scrivono".

Dopo la sconfitta di giovedì contro la Bagnolese, penultima della classe, cos’ha consigliato loro?

"Ci sono momenti in cui si deve stare vicini alla squadra, a prescindere dai risultati, perché i giocatori hanno bisogno del calore dei tifosi".

Cosa ne pensa della contestazione da parte della curva Mero?

"È la cosa che più mi dispiace, assieme ai 200 paganti del Benelli".

La situazione però non è figlia del ko di giovedì...

"Sì, lo so, è una frattura con cui si convive da anni. Tant’è vero che diedi anche la mia disponibilità per provare a ricucire il rapporto, ma la società preferì non procedere in tal senso".

Il vostro Ravenna, quello del presidente riminese Gregori e del dg sammarinese Pelliccioni, come riuscì invece ad entrare nelle corde della città?

"All’inizio, ricordo che, anche per noi, fu complicato accreditarci. L’ostilità e la diffidenza della politica, furono difficili da vincere. Trovammo molte porte chiuse. Per me fu comunque uno stimolo. Ce la misi tutta. Ho lavorato anche per dimostrare che quelle ‘chiusure’ erano sbagliate. Le due promozioni consecutive, la festa, la curva Mero piena di ragazzi e ragazze e i 3.000 del Benelli, spazzarono via ogni delusione".

Le difficoltà iniziali c’erano anche coi tifosi?

"Sì, certo. Li ho affrontati diverse volte. E siamo cresciuti insieme".

In quei contesti, quale metodo ha applicato?

"Il tifoso non vuole essere considerato uno strumento o un oggetto ‘lontano’. Il tifoso vuole essere coinvolto. Basta avere dialogo. Basta avere la pazienza di farlo partecipe dell’attività del club. Ai tifosi, io ho sempre detto tutto, dalle difficoltà agli obiettivi. E, questo modo di fare, è stato apprezzato".

Anche il ‘suo’ Ravenna fu contestato?

"Sì, certo, all’inizio. Ricordo la sollevazione popolare, perché volevano che comprassi una punta. La misi sulla goliardia, promettendo che avrei preso Trezeguet. E loro, simpaticamente, mi fecero il coro. Cercai insomma di spostare la contestazione su di me""Eravamo primi in classifica. Gli attaccanti erano Ristic e Fratello. Alla fine del 2-2 casalingo col Cesenatico, scendemmo al 3° posto e, dalla curva, arrivarono grandi proteste. Gli uomini della Questura mi dissero che non potevo uscire dal cancello su via Sighinolfi, perché c’era un assembramento. Volevano farmi uscire dalla porta di servizio. Risposi che li avrei affrontati. Parlai in faccia ai ragazzi della Mero. Spiegai le difficoltà e le prospettive. Fratello fu ceduto, arrivò Proculo e vincemmo il campionato".

E con i tifosi?

"Quelli da cui presi ‘nomi’ e insulti, sono diventati miei amici". Come si potrebbe uscire allora da una situazione che non giova a nessuno?

"Invece di creare un muro, la società dovrebbe parlare. Parlare il più possibile, fino allo sfinimento. Il tifoso del Ravenna è un romagnolo e bisogna saperlo prendere".

Non è forse un sistema che si è ‘appiattito’?

"Oggi, effettivamente, in generale, i dirigenti sono tutti più da ‘scrivania’ che da ‘campo’. Sono tutti troppo diplomatici. Certe volte, servirebbe far volare il lettino del massaggiatore...". Domenica c’è il derby Forlì-Ravenna.

"Ecco due piazze che non meritano di vivacchiare in serie D. Mister Gadda sta facendo un ottimo lavoro. Lo ha dimostrato. Ho piena fiducia nella sua gestione. Per vincere, serviranno quelli che io chiamavo gli ‘occhi di tigre’. Il Ravenna, insomma, dovrà giocare con la baionetta". Ha qualche rimorso?

"Due. Il primo a suo tempo, non aver fatto il ‘Bud Spencer’ coi politici".

Il secondo?

"Lo tengo per me".