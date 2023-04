Ravenna, cinque gare per la verità I giallorossi meglio lontano da casa

Cinque gare al termine del campionato di serie D. Cinque gare da vivere tutte d’un fiato, quelle del Ravenna che inizia domani affrontando la Bagnolese in casa, proseguendo il 16 aprile a Forlì, il 30 a Pistoia, nel mezzo la gara casalinga col Carpi e il gran finale nuovamente al Benelli col Lentigione. Dunque quindici punti – pesantissimi – in palio, con tre gare casalinghe e due lontano da Ravenna. Ma non è detto che questo sia un bene. Infatti tra il rendimento interno e quello esterno, i giallorossi preferiscono decisamente quest’ultimo e sono gli spietati numeri a dimostrarlo e a mettere nero su bianco. Mettendo a confronto la classifica delle gare casalinghe e quella delle gare esterne la differenza è davvero incredibile.

In quella domestica il Ravenna è addirittura al 15º posto in quella che sarebbe un’ipotetica zona retrocessione: appena 24 i punti raccolti tra le mura amiche dei giallorossi in 16 partite giocate. Alla non proprio esaltante media di 1,5 punti a partita: almeno non esaltante per chi bazzica le alte vette della graduatoria e punta in alto. Per intenderci, il Carpi – che in classifica ha 1 punto in meno dei bizantini – ha ottenuto 36 punti, anche se in 17 partite disputate al "Cabassi". La miglior squadra casalinga è senza dubbio il Giana Erminio che a Gorgonzola ha perso una sola gara, proprio quella contro il Ravenna, e raccolto la bellezza di 40 punti. In trasferta, invece, è tutt’altra storia con i giallorossi che volano – malgrado abbiamo perso le ultime due partite lontano dalla Romagna – e addirittura sono secondi nella speciale classifica soltanto alla capolista Pistoiese: i toscani hanno raccolto 34 punti, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte mentre il Ravenna è a quota 28 – alla media di 1,6 punti a partita, notevolissima in trasferta – e davanti di 1 punto al Giana Erminio.

È piuttosto naturale pensare che se il Ravenna avesse avuto un rendimento simile anche in casa, sarebbe in lizza per la promozione, in lotta con Pistoiese e Giana Erminio. Dando un’occhiata, invece, allo stato di forma delle squadre del girone D, si evince che il Ravenna sia una di quelle che stanno meglio, con 10 punti nelle ultime cinque partite, come il Giana Erminio, dietro soltanto alla Pistoiese (ben 15) che ha sempre vinto nell’ultimo periodo, e al Corticella che di punti ne ha ottenuti invece 11, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi.

È confortante notare – e consolante per il Ravenna – che i bizantini hanno sì perso una delle ultime cinque gare, ma proprio contro il Corticella e, in precedenza, l’altra sconfitta esterna era arrivata per mano del Real Forte Querceta, imbattuto in queste ultime sfide ma con 9 punti totali, per le 2 vittorie e i 3 pareggi. Tra l’altro si è invertito il trend casalingo e sono arrivati 2 successi e 3 pari. Tutte le altre sono alle spalle: praticamente in un mese, il Ravenna è riuscito a recuperare ben 6 punti sia al Forlì (che ora precede i ravennati di 1 lunghezza), sia lo United Riccione, ora sesto e staccato di 5 punti dal Ravenna: una situazione, questa, decisamente incoraggiante se si getta lo sguardo alla post season. Ovvero ai playoff che, certamente, non hanno un riflesso diretto sulla classifica o sulla promozione ma indubbiamente è più che gratificante arrivarci e vincerli che piazzarsi sesti.

Ugo Bentivogli