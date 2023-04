Ravenna, col Forlì ancora tanti assenti

A 24 ore dal fischio d’inizio del derby n.96 della storia, il Ravenna ha la certezza di non poter fare affidamento sui difensori Pipicella, Boccardi e Grazioli, oltre al lungodegente Rinaldi. Mister Gadda – uno dei tanti ex, al pari di Spinosa, Melandri e Boccardi da una parte; Ronchi, Rrapaj, Elia ed Amedeo Ballardini dall’altra – è abituato a navigare nell’emergenza, e potrebbe dunque affidarsi allo stesso undici che ha perso in casa contro la Bagnolese prima di Pasqua, con l’unica variante di Milani al posto di Boccardi nel reparto arretrato. Le alternative (Tabanelli e Lussignoli per la mediana) non sono molte. Uno spiraglio, viste le polveri bagnate di Marangon, potrebbe esserci per Melandri che, all’andata, al debutto con la maglia giallorossa, regalò i 3 punti al Ravenna con una rete da antologia, segnata, da subentrante, al 92’. Nel Forlì invece saranno in campo tutti gli ex, a parte Amedeo Ballardini, ko per un problema muscolare. Il Ravenna è con la testa alla sfida del Morgagni, ma sta già programmando il successivo match interno di domenica 23 contro il Carpi. Non un match come gli altri. Il club di via della Lirica ha infatti deciso di celebrare i 110 anni del calcio cittadino, ovvero l’anniversario della prima partita disputata dalla squadra della città. Sarà un’occasione speciale per vivere una bella giornata di sport.

Era infatti il 21 aprile del 1913 quando, sul campo di piazza d’Armi (nell’area che oggi insiste fra piazza Caduti sul lavoro e il PalaCosta), si disputò il primo match di calcio, ironia del destino un derby contro il Forlì, che vinse 1-0. Per celebrare lo storico traguardo dei 110 anni di vita, prima del fischio d’inizio della partita col Carpi, si svolgerà la sfilata di tutte le squadre del settore giovanile giallorosso. Inoltre, da domenica, al Benelli, e successivamente da Timida, ‘merchandising partner’ giallorosso, sarà in vendita una maglietta celebrativa creata per l’occasione proprio per onorare questi 110 anni di storia. Si tratta – fanno sapere da via della Lirica – di "un’altra sorpresa dedicata a questa ricorrenza e che si aggiunge ad altre iniziative che verranno annunciate nelle prossime settimane".

Dopo averla annullata a dicembre, in occasione del match di andata contro il Forli, il club del presidente Brunelli ha scelto Ravenna-Carpi per indire la ‘giornata giallorossa’ di questa stagione, nella quale non saranno valide le tessere di abbonamento stagionale. Tuttavia, per coinvolgere il più possibile tutti i ravennati, i prezzi dei biglietti saranno ad un prezzo simbolico, e cioè 5 euro in curva Mero e 10 euro negli altri settori di tribuna, con la riduzione a 1 euro per gli under 14. I biglietti sono già disponibili presso gli abituali canali di prevendita (Vivaticket, bar Revenge, agenzia Desiderando Viaggiare); inoltre, il giorno gara, i botteghini dello stadio osserveranno un’apertura straordinaria per agevolare il flusso degli spettatori.