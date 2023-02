Ravenna corre veloce . E colleziona medaglie

Weekend ricco di soddisfazioni per l’Atletica Ravenna, impegnata con ben 80 atleti tra Campionati Regionali Giovanili ed Assoluti Indoor a Modena e a Parma e al Meeting Nazionale Indoor ad Ancona. Nel salto triplo juniores, Sebastian Donati ha conquistato il titolo di campione regionale con 13,58 m, mentre Giulia Guberti si è laureata vice Campionessa Regionale con il suo miglior risultato stagionale di 11,12 m.

Nel salto in alto allieve, bel podio per Giulia Alberani, terza con 1,45 m. Un’altra prestazione di rilievo nazionale per Enrico Ricci nei 1500 uomini: l’under 18 ravennate con 4’03’’70 ha segnato, a Parma, il secondo tempo nazionale stagionale di categoria che gli è valso il nono posto assoluto nei 1500 uomini ed il pass per i Campionati Italiani Indoor Allievi. A Modena, Mouhamed Pouye, già qualificato per i Campionati Italiani Indoor Promesse, ha ulteriormente migliorato il proprio record personale sui 60 ostacoli Juniores con un ottimo 8’’29, uno dei migliori tempi nazionali di categoria stagionali. A Parma, ai Campionati Regionali Giovanili, erano ben 57 i giovani ravennati impegnati. Anche in questa manifestazione sono arrivati buoni risultati. Terzo posto per la staffetta 4x160 Ragazzi con Ragusi, Ricci, Benini e La Cala e quinto posto per la 4x160 Ragazze con Rosetti, Gabriellini, Cifliku e Bergamini.

Sesto per la staffetta 4x160 Cadette con D’Andrea Ricci, Gentile, Dini e Antonioli. Angelica Antonioli ha ottenuto anche un bel sesto posto nei 200 Cadette con il crono di 28’’42. I prossimi impegni per l’Atletica Ravenna saranno i Campionati Italiani Indoor di Ancona, dove saranno impegnati gli Allievi il 4 e 5 febbraio e le Promesse l’11 e 12. In pista scenderanno Mouhamed Pouye ed Enrico Ricci.