Ravenna, dall’infermeria gioie e dolori

Attualità, ma anche prospettiva. Massimo Gadda – al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica – ha un monitor ad ampio spettro, sul presente e sul futuro. A prescindere da come andrà la stagione, il tecnico giallorosso pensa contemporaneamente al match casalingo di domenica alle 14.30 contro lo Scandicci e alla valorizzazione dei baby della ‘cantera’, aggregati alla prima squadra. Da questa settimana, i giovani che non hanno vincoli scolastici (ovvero chi non frequenta le lezioni in presenza), si ritroveranno il giovedì mattina per una seduta tecnica supplementare. La novità è stata introdotta dallo stesso tecnico giallorosso. Si cresce così, in tutti i sensi. C’è da recuperare il terreno perduto, ma c’è anche da seminare. La rosa è ristretta, e allora bisogna ingegnarsi. Ma non è solo questo il motivo ispiratore. Ieri, comunque, si è tenuto il primo allenamento mattutino di metà settimana. Poi, nel pomeriggio, tutta la squadra ha svolto la tradizionale seduta congiunta. Si è parlato del ko di Prato, ma si è parlato soprattutto dello Scandicci, che salirà al Benelli col coltello fra i denti. I toscani, in piena zona playout, occupano il terzultimo posto a quota 17 e difendono coi denti il punto di margine sulla zona retrocessione. Il Ravenna non può fare sconti. Undicesimi a quota 27 in condominio col Crema, i giallorossi hanno appena 4 punti di ‘tesoretto’ sulla zona playout. È anche vero che la zona playoff è a -5, ma a Glorie e in via della Lirica si è deciso di vivere alla giornata e di non fissare obiettivi.

Il Ravenna si troverà di fronte un avversario, annunciato in netta ripresa. Lo Scandicci ha infatti chiuso l’anno (e l’andata) con 2 vittorie consecutive: in casa col Salsomaggiore e in trasferta a Prato. L’inizio del ritorno ha portato un altro punto (1-1 interno contro il Lentigione), e così, i toscani sono in serie utile da 3 giornate, nelle quali hanno racimolato 7 dei 17 punti complessivi. Le notizie dall’infermeria giallorossa sono confortanti, anche se non ottime. Grazioli ha definitivamente recuperato e si avvia a tornare nell’undici titolare. Stessa cosa per il portiere Venturini, che però resta in ballottaggio con Fontanelli.

Il problema più importante riguarda D’Orsi, che anche ieri non si è allenato per via dell’influenza. Scontato il forfait di Spinosa, come quello di Tabanelli, che tornerà ad allenarsi verosimilmente fra una settimana. Nel frattempo il club del presidente Brunelli ha ufficializzato di avere conferito l’incarico di allenatore in seconda a Stefano Baldoni. Nato ad Ascoli nel settembre ’64, Baldoni ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del calcio, dopo le prime esperienze come allenatore di settori giovanili importanti, quali Ancona, Gubbio e Ascoli, è poi passato ad esperienze come vice allenatore tra la serie C e la serie B: Frosinone, Teramo, Spal e Grosseto. Proprio a Ferrara, in C2, ha avuto modo di lavorare al fianco di Gadda nella stagione 2013-2014. Negli ultimi anni è stato docente tecnico a Coverciano per l’Aiac.