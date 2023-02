Ravenna, davanti il duo Guidone e Melandri

Tre vittorie senza subire reti. È questo l’incoraggiante bottino del Ravenna negli scontri diretti col Real Forte Querceta. Per i versiliani che, domani pomeriggio, alle 14.30, al ‘Necchi-Balloni’ di Forte dei Marmi, ospiteranno i giallorossi, la tradizione è negativa. L’anno scorso, alla prima giornata di andata, il Ravenna vinse 3-0 in trasferta con le reti di Saporetti, Calì e Spinosa. Lo stesso Spinosa, su assist di Grazioli, fu anche il match winner del ritorno al Benelli, vinto 1-0. Nella stagione in corso invece, il match winner dell’andata fu Pipicella, abile a correggere in rete la punizione di Tabanelli. Col vantaggio dei ‘numeri’, la formazione di mister Gadda punta al bersaglio grosso anche domani. Archiviato il secondo 0-0 stagionale di domenica scorsa contro la Correggese, il Ravenna si rimette in viaggio. Restando nel contesto delle cifre, non va dimenticata la spiccata propensione ai match in trasferta, dove Guidone & c. hanno raccolto ben 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il contraltare è determinato invece dai 18 punti raggranellati al Benelli, dove Prato, Sammaurese, Corticella e Mezzolara hanno fatto bottino pieno; e dove Salsomaggiore, Fanfulla, Giana Erminio, Pistoiese, Aglianese e Correggese sono uscite con un punto. Il Real Forte Querceta è in piena lotta per evitare i playout. I toscani occupano attualmente la decima posizione, con 3 lunghezze di margine sulla zona playout. Gli attaccanti Verde (ex Forlì, 8 reti), Pegollo (5) e l’italo cubano Rodriguez (appena arrivato dal Livorno) sono i terminali offensivi da tenere d’occhio. D’altro canto è forse opportuno ribadire anche la performance di classifica del Ravenna che, da una settimana – per la prima volta in questa stagione – è sbarcato in zona playoff. L’evento, accolto tiepidamente dai protagonisti, diventa invece una importante notizia, e un altrettanto importante stimolo, alla luce dell’emergenza che regna nell’organico in mano a mister Gadda. Nella formazione ‘anti Real’, faranno rientro Magnanini in difesa e Abbey sulla mediana. Un centrocampo con Capece, Tabanelli e lo stesso Abbey sarebbe quasi da sogno, ma la prudenza è facile prevedere che spingerà il tecnico giallorosso ad una soluzione in grado di garantire anche il contenimento.

In ballottaggio, per la maglia di mezzala sinistra, ci sono dunque Lisi (che ha ripreso ieri col gruppo) e Lussignoli, non ancora al 100%. In attacco si profila il varo dell’inedita coppia Melandri-Guidone, con Ndreca pronto alla staffetta. Non vanno dimenticate infatti le assenze per infortunio dei difensori Rinaldi, Pipicella e Boccardi; nonché quella del mediano Spinosa, mentre Marangon sconterà la seconda giornata di squalifica. Nell’economia della ‘gestione risorse’, va poi tenuto in considerazione che Lisi, Guidone e Pipicella sono in regime di diffida. Intanto, oggi pomeriggio, alle 15, per il campionato Juniores, il Benelli ospiterà (a porte chiuse per la squalifica del campo) il match Ravenna-Mezzolara.