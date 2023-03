Ravenna, D’Orsi ko: torna l’emergenza

Si è bloccato anche D’Orsi, migliore in campo nel vittorioso derby casalingo di domenica scorsa contro l’United Riccione. Per la sfida di oggi pomeriggio a San Mauro Pascoli (stadio ‘Macrelli’, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Batini di Foligno), mister Gadda tornerà ad avere in pratica le mani legate sulle scelte. All’appello, oltre al febbricitante D’Orsi, mancheranno anche gli infortunati Rinaldi, Pipicella e Spinosa, oltre agli squalificati Tafa e Tabanelli. Il tecnico giallorosso non ha tuttavia fatto una piega. D’altronde, la media dei forfait degli ultimi mesi, è pienamente rispettata.

È dunque un Ravenna a ‘meno 6’ per quanto riguarda la rosa, ma è anche un Ravenna approdato da una settimana al quarto posto – miglior posizione stagionale – quello che oggi pomeriggio affronterà la Sammaurese. Sì, la Sammaurese, ma anche qualche fantasma. Ci sarà infatti da fare i conti col fantasma dell’andata (ko al Benelli nel giorno che costò la panchina a mister Serpini) e col fantasma dello scorso anno (ko al ‘Macrelli’ nel giorno che decretò la fine della rincorsa alla capolista Rimini). C’è dunque una tradizione da raddrizzare, anche perché, con nove gare di regular season da mandare agli archivi, si sta per entrare nel rush finale.

Mister Massimo Gadda ha messo in guardia un po’ tutti: "Ci attende una gara difficile. Affronteremo una squadra di livello ed una realtà consolidata in questa categoria, tra l’altro su un campo particolarmente ostico per tradizione".

La rinuncia a D’Orsi, che andrà in panchina per onor di firma, spalanca le porte di una maglia da titolare per Lisi, cui spetterà il compito di presidiare la fascia mancina. Sempre nella linea difensiva, al posto di Tafa, c’è un ballottaggio fra il baby Spezzano e l’esperto Boccardi, al rientro dopo 7 turni in infermeria (compresa la ricaduta di Lodi dopo 4’) per un guaio muscolare al flessore. Sulla mediana invece, è obbligato il passaggio di consegne da Tabanelli a Lussignoli.

Se giocherà Spezzano, il Ravenna scenderà in campo con 8 ‘under’, cioè il doppio di quelli imposti dal regolamento. Anche 7, saranno comunque un bel numero... Le alternative migliori, Gadda le avrà come al solito in attacco, dove Ndreca e Melandri garantisco alta qualità in corso d’opera. La Sammaurese – 12 pareggi, record nel girone D – è invece al settimo posto, ad appena due punti da quella zona playout. Che, sarà anche un traguardo senza concrete prospettive, ma che rimane pur sempre uno stimolo per dare un senso alla stagione.

Per i bookmaker, la posizione in classifica del Ravenna consente ai giallorossi di godere dei favori del pronostico. La miglior quota per la vittoria di Guidone e compagni è 2,25. Il pareggio e la vittoria dei padroni di casa, vengono invece premiate con la stessa quota, ovvero 3.

La probabile formazione (5-3-2): Fontanelli; Grazioli, Boccardi, Milani, Magnanini, Lisi; Abbey, Capece, Lussignoli; Guidone, Marangon.