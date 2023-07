Marzo 1946: a Bologna ventisette ‘pionieri’ in rappresentanza di tredici citta fondarono la Fipav (federazione italiana palla a volo). Fra questi il ravennate Luigi Focaccia, in nome della Robur, studente universitario di ingegneria. Questo è il timbro marchiato a sangue di Ravenna

sotto rete, in pratica l’investitura ufficiale dopo il primo vagito italiano nel 1918 a Porto Corsini

(base statunitense di idrovolanti nella Grande Guerra) di questa disciplina sportiva inventata nel 1895 da William Morgan, insegnante universitario di educazione fisica. Basterebbe questo dato storico per far capire, a suffragare la ‘ravegnanità’ del volley che potrebbe saltare, sotto il piano gestionale e pratico, dopo il ‘cartellino giallo’ federale, datato da qualche stagione e che ora sembra sull’orlo di diventare ‘rosso’ e quindi di far sparire – non solo sotto il profilo figurato – il comitato provinciale. E Ravenna è la pallavolo, dunque: non c’è tema di smentita. Il catenaccio federale delle trenta

società (operative, non semplicemente affiliate) è pronto a scattare. Ma è per lo meno poco

aderente alla realtà che il vincolo delle trenta sia uguale sia per le città metropolitane che le piccole province, senza tenere in considerazione storia e popolazione residente.

L’aggregazione fra società per ottimizzare i costi, la progressiva destrutturazione della pratica, sempre più volta al carattere amatoriale e promozionale hanno reso possibile questa situazione. Era un’epoca d’oro quando negli otto anni di presidenza del sottoscritto (dal 1977 al 1985) alla Fipav provinciale aderivano una quarantina di società: lo stesso comune di Ravenna abbondava di praticanti e di club poi spariti. I miei immediati successori – fra cui un impagabile Paolo Borghi, cinque volte scudettato roburino, più volte azzurro e soprattutto ex n.3 nazionale del Coni ed ex presidente federale (1993-95) - non avevano di queste preoccupazioni, anche perché il vincolo numerario non era vigente ma soprattutto perché il marchio Fipav era veramente una garanzia. Entrare a far parte del comitato romagnolo onnicomprensivo non diventerebbe un’onta, uno svantaggio logistico per tanti ma toglierebbe una fetta di storia all’intera pallavolo nazionale.

Umberto Suprani