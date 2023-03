Ravenna, è subito derby Anthony: "Siamo carichi"

Dopo la pausa per la Coppa Italia si torna a parlare di campionato in serie A2 e l’OraSì è al lavoro per preparare l’ultimo impegno interno della stagione regolare, che la vedrà ricevere Rimini in un derby molto sentito da entrambe le parti. "La pausa è stata utile per poter staccare dal punto di vista mentale e riprenderci da tutti quei piccoli acciacchi fisici che ogni giocatore lamenta a questo punto della stagione - spiega il play giallorosso Kendall Anthony -. Ringrazio lo staff tecnico che ci ha lasciato un giorno libero in più, prima di tornare al lavoro perché in una stagione così lunga non è facile rimanere sempre attaccati mentalmente al basket. Staccare totalmente per qualche giorno è sicuramente una cosa positiva e ci ha permesso di tornare in palestra più carichi che mai per focalizzarci sulle nostre prossime partite". Nelle ultime sette partite l’incidenza dell’americano è aumentata moltissimo. È andato sei volte in doppia cifra, mettendo a referto percentuali oltre il 50% nel tiro da due e accrescendo il numero di assist dispensati ai compagni. Inoltre Anthony è stabilmente fra i primi dieci giocatori del campionato per falli subiti, aspetto questo che lo ha mandato spesso in lunetta nei momenti più caldi della partita e, considerando che a cronometro fermo tira con l’81%, nei finali di gara sta risultando un fattore decisivo. "Quando migliora tutta la squadra, migliora anche il singolo giocatore - afferma -. Col tempo abbiamo imparato a conoscerci tra di noi, contemporaneamente lo staff tecnico ha trovato il modo di sfruttare le nostre caratteristiche individuali. Abbiamo migliorato la circolazione di palla, gli equilibri di squadra e il ritmo di gara e adesso tutto funziona meglio". Anthony pone l’accento su un aspetto in particolare: "La capacità di vincere le partite punto a punto si è affinata col tempo. Essendo una squadra giovane, abbiamo avuto bisogno di fare esperienza: a inizio anno le stesse partite punto a punto le abbiamo perse e da quelle sconfitte abbiamo tratto la forza e l’insegnamento per essere più freddi nei momenti importanti". È già cominciata la prevendita per la gara con Rimini e col passare dei giorni crescerà anche la febbre da derby. Un derby relativamente nuovo per l’A2, ma che aveva già infiammato la città ai tempi della serie B. "È molto stimolante questo clima - ammette Anthony -. A maggior ragione quando giochi in casa. Il pubblico di Ravenna mi ha colpito molto, non tanto per l’entusiasmo di questo periodo, quanto piuttosto per il fatto che non ci ha mai voltato le spalle quando le cose andavano male".

Stefano Pece