Ravenna, è tempo di derby col Carpi In ballo il terzo posto in classifica

Ravenna e Carpi tornano ad affrontarsi per qualcosa che conta. Magari non tanto, ma i playoff restano sempre un ‘contentino’ da... meglio di niente. Oggi alle 15, al Benelli (arbitro Martini di Valdarno), in un clima di festa per la ricorrenza dei 110 anni dei colori giallorossi, in palio c’è il 3° posto in classifica. Al termine della ‘regular season’ mancano 3 turni. La caccia è, appunto, alla terza piazza, che darebbe il vantaggio del fattore campo nella semifinale. Nelle ultime 4 stagioni di serie C e D, Ravenna e Carpi si sono affrontate già 8 volte, fra campionato, Coppa Italia e playoff. Non sono mai state sfide banali, tutte almeno con 3 gol. L’anno scorso, ad esempio, si ricorda il 5-5 del Cabassi, il ko del Benelli al ritorno (0-3) e la rivincita nella semifinale dei playoff (4-0). Non è escluso che le due squadre possano tornare ad affrontarsi di nuovo. Nella stagione in corso, all’andata, il Ravenna sbancò Carpi 4-2. I motivi che animano la vigilia sono tanti. Qualche rivincita la meditano gli ex, ovvero il difensore Boccaccini e il ds Sabbadini. Occhio anche alla punta Arrondini, protagonista ad inizio carriera nel Classe in serie D, già a quota 9 reti, così come al montenegrino Cicarevic, che di gol ne ha segnati 10, ma che è in ballottaggio con Varoli. I giallorossi però dovranno guardarsi prima di tutto in casa, perché lo stato di emergenza è ormai certificato. Mancheranno lo squalificato Abbey, nonché gli infortunati Rinaldi, Boccardi, Grazioli e Spinosa. L’assenza di Abbey costringerà il sacrificio di Milani per assolvere all’obbligo della quota 2002 (il 2003 Pipicella, con ‘primo cambio’ il 2004 Spezzano). Pesantissimo il forfait di Spinosa, che costringerà a ridisegnare la mediana (Lussignoli e Ndreca, nell’orbita di Capece). Mister Gadda (squalificato, al suo posto il vice Baldoni) ha parlato anche dei 110 anni di storia del calcio ravennate: "Ho fatto parte della storia del Ravenna, forse anche la più bella. È una ricorrenza che speriamo di contribuire anche noi a rendere speciale. La Ravenna calcistica non attraversa un grande momento. Non c’è molto seguito attorno la squadra, però è anche vero che, tanti tifosi storici non hanno mai mollato, nonostante i fallimenti e i momenti difficili. A loro speriamo di dare una bella soddisfazione". La gara, considerata ad alto rischio dall’osservatorio sulle manifestazioni sportive, ha imposto le limitazioni al traffico nella zona dello stadio dalle 12 alle 18.30.

In occasione della ‘giornata giallorossa’ non saranno validi gli abbonamenti, ma i prezzi saranno comunque contenuti: 10 euro per tutti i settori della tribuna e 5 euro in curva Mero; per il under 14, il prezzo è unico a 1 euro. L’apertura delle biglietterie è stata anticipata alle 12.45, mentre i cancelli si spalancheranno alle 13.30. Da Carpi sono attesi circa 70 tifosi al seguito. Nonostante le due squadre siano appaiate in classifica, il Ravenna è nettamente favorito. La miglior quota per la vittoria dei giallorossi è 1,92. La vittoria ospite sale a 3,05 mentre il pareggio arriva a 3,25. La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Venturini; Lisi, Pipicella, Tafa, Magnanini, D’Orsi; Lussignoli, Capece, Ndreca; Guidone, Marangon.