Ravenna È tempo di pensare al futuro

La stagione 2023-24 del Ravenna sta per essere programmata. Non sono ancora state stabilite le date, ma il 7° posto in campionato, e la delusione per una annata non in linea con le aspettative, sta iniziando ad entrare nell’anticamera dell’archivio. Il primo step sarà allora quello della convocazione, a stretto giro, del cda, al quale prenderanno parte i soci, fra cui quello di maggioranza, ovvero l’Associazione Ravenna Fc presieduta da Gabriele Pezzi. Si tratta di un passaggio obbligato, da effettuare necessariamente prima di sbloccare e ufficializzare le conferme del tecnico Massimo Gadda e del ds Andrea Grammatica. Che – saranno stati anche gli artefici di una stagione complessivamente poco esaltante – ma restano due professionisti di valore nei rispettivi ruoli. Stabilito budget e fissati gli obiettivi, inizierà allora il mercato. Ovviamente, sottotraccia, alcune di queste dinamiche – com’è normale che sia – sono già in moto. Detto che nessun giocatore della rosa 2022-23 aveva accordi pluriennali, Marangon e D’Orsi saranno i primi a trovare sistemazione, dopo ovviamente ad Abbey, già ufficializzato dal Craiova (serie A rumena). Stesso discorso per il fronte societario.

Il club di via della Lirica, come lo stesso presidente Alessandro Brunelli ha ribadito di recente, è aperto a tutte le soluzioni, da una partnership commerciale ad un ingresso in società. Nel frattempo, sui campi della Versilia e della Provincia di Lucca, è in corso di svolgimento la settima edizione della Juniores Cup, torneo riservato alle selezioni dei migliori under 18 del campionato nazionale di serie D. Della rappresentativa del girone D fanno parte anche i giallorossi Matteo Vinci e Giacomo Calandrini. Nel match inaugurale vinto 5-4 ai rigori (0-0 dopo i 90’ regolamentari) contro la rappresentativa del girone H, i due prospetti dell’Academy giallorossa sono entrati nella ripresa (Vinci al 19’ e Calandrini al 28’).

Ieri la rappresentativa del girone D ha osservato il turno di riposo, mentre oggi, a Pietrasanta, affronterà la selezione del girone C. In palio c’è l’accesso alla semifinale di venerdì. Sempre a livello Juniores, la formazione giallorossa, dopo essersi aggiudicata il playoff del proprio girone, è ora in procinto di misurarsi nel triangolare che decreterà l’accesso agli ottavi di finale della fase nazionale. Il Ravenna è stato inserito nel gironcino con Prato e Montebelluna che, nello scorso weekend, si sono affrontate in Toscana col risultato di 0-0. Compatibilmente con l’emergenza, l’undici ravennate dovrebbe ospitare il Prato, mercoledì prossimo 24 maggio, per poi affrontare la trasferta di Montebelluna, sabato 27.