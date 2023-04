Ravenna, emergenza in difesa e a centrocampo

Allarme in difesa, ma anche a centrocampo dove si ferma anche Spinosa per un problema muscolare. È un Ravenna di nuovo spuntato quello che, domani al Benelli (alle 15), ospiterà il Carpi, nello scontro diretto per il 3° posto. La contesa, animerà la ‘giornata giallorossa’ e le celebrazioni per i 110 anni di storia del calcio cittadino. In difesa, oltre a Rinaldi (stagione finita), mancheranno infatti Grazioli e Boccardi, ancora indietro di condizione. Stesso discorso per Pipicella, che però entrerà nella lista dei convocati, partendo dalla panchina. A centrocampo, piuttosto, il forfait (pesantissimo) è quello di Abbey. Dopo l’espulsione di Forlì per somma di ammonizioni, è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto, il ballottaggio è fra Lussignoli e Tabanelli, col primo favorito, anche in ottica ‘staffetta’. Tabanelli infatti, pur essendo l’unico in grado di ‘spaccare’ la partita, non ha forse i 90’ nelle gambe.

Molto dipenderà inoltre dall’impostazione tattica che si vorrà dare al match. D’altronde, l’ultima volta che Abbey ha dato forfait (anche quel giorno per squalifica) risale al match interno contro la Correggese del 12 febbraio che, infatti, finì 0-0, coi giallorossi, incapaci di scardinare la muraglia reggiana. A questo si è aggiunta l’ultima tegola: giovedì pure Spinosa si è fermato per una distrazione al retto femorale e non sarà disponibile.

Fra gli ospiti, gli ex sono il difensore Boccaccini e il diesse Sabbadini. La classifica dice che, in palio, c’è il terzo posto, ovvero il vantaggio del fattore campo nella semifinale playoff.

Ravenna e Carpi sono appaiate a quota 55, dietro a Giana Erminio e Pistoiese, ma i giallorossi sono davanti ai carpigiani per effetto del successo corsaro 4-2 del match d’andata. Il calendario delle ultime due giornate di ‘regular season’? Il Ravenna renderà visita alla Pistoiese e poi chiuderà in casa col Lentigione. Il Carpi ospiterà l’United Riccione e terminerà col Corticella in trasferta. Non è dunque escluso un arrivo al fotofinish, col Ravenna però consapevole che il secondo posto dello scorso anno non è più raggiungibile. Domani è attesa una buona cornice di pubblico. In occasione della ‘giornata giallorossa’ non saranno validi gli abbonamenti, ma i prezzi saranno contenuti: 10 euro per tutti i settori della tribuna e 5 euro in curva Mero; per gli under 14, il prezzo è unico a 1 euro. Biglietterie aperte alle 12.45, mentre i cancelli si spalancheranno alle 13.30.